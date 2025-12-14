Doi morți, nouă răniți și un suspect în libertate într-un campus de elită din SUA, la Universitatea Brown

Un atac armat produs sâmbătă la Universitatea Brown, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite, s-a soldat cu doi morți și nouă persoane rănite, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritățile locale. Incidentul a avut loc în clădirea Barus and Holley, situată în campusul din Providence, statul Rhode Island, iar autorul atacului este în continuare căutat de poliție.

Universitatea Brown este membră a Ivy League, grupul restrâns al universităților de elită americane, iar atacul a zguduit nu doar comunitatea academică locală, ci și opinia publică din întreaga țară.

Potrivit informațiilor transmise de poliție și de oficialii locali, împușcăturile au avut loc într-o sală de clasă de la parterul clădirii, în timp ce în campus se desfășurau examene.

Nouă persoane rănite au fost transportate la Spitalul Rhode Island, unde au primit îngrijiri medicale. Dintre acestea, șase se află în stare critică, dar stabilă, iar una este în stare critică. Alte două persoane sunt internate în stare stabilă, potrivit unui comunicat oficial transmis de spital și citat de CNN.

Spitalul Rhode Island a anunțat că, deși este închis temporar pentru alte activități, continuă să accepte pacienți la secția de urgențe. Conducerea unității medicale a precizat că va furniza actualizări pe măsură ce vor deveni disponibile noi informații.

În același timp, Spitalul Miriam din Providence, afiliat Universității Brown, nu a primit niciun pacient în urma atacului.

Cele două persoane care și-au pierdut viața au fost declarate decedate la fața locului sau la scurt timp după transportul către spital, însă identitatea lor nu a fost făcută publică. Autoritățile au precizat că toate victimele par a fi studenți ai universității.

Împușcăturile au avut loc în clădirea Barus and Holley, un imobil important din campusul Universității Brown. Potrivit primarului orașului Providence, Brett Smiley, clădirea găzduiește săli de clasă și laboratoare pentru departamentele de inginerie și fizică.

Construită în anul 1965, clădirea Barus and Holley include 117 laboratoare, 150 de birouri, 15 săli de clasă, 29 de săli de laborator și trei săli de conferințe, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al universității. Este una dintre clădirile intens utilizate de studenți, mai ales în perioadele de examene.

Primarul Brett Smiley a confirmat că, sâmbătă, ușile clădirii erau descuiate din cauza examenelor aflate în desfășurare. Această decizie a permis accesul liber în interior.

„Asta însemna că oricine putea intra în clădire”, a declarat Smiley pentru CNN.

Majoritatea clădirilor Universității Brown sunt securizate prin acces cu card magnetic, însă nu este clar dacă sistemul era activ și în cazul clădirii Barus and Holley în momentul atacului.

Poliția din Providence a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care apare un bărbat considerat principalul suspect în acest caz. Potrivit autorităților, acesta ar avea în jur de 30 de ani.

Șeful adjunct al poliției din Providence, Timothy O'Hara, a declarat că înregistrarea video îl arată pe suspect părăsind clădirea Barus and Holley imediat după atac.

„Este persoana pe care o considerăm suspectul, care părăsește zona mergând pe Hope Street și virând la dreapta pe Waterman. Poartă haine de culoare închisă. Nu îi puteți vedea fața”, a explicat O'Hara într-o conferință de presă.

Anchetatorii continuă căutările și solicită sprijinul publicului pentru identificarea bărbatului. Până în prezent, autorul atacului nu a fost prins, iar motivele gestului rămân necunoscute.

După atac, campusul Universității Brown a fost plasat în stare de alertă, iar forțele de ordine au securizat zona. Studenții și personalul universității au fost îndrumați să rămână în siguranță și să evite zonele afectate.

Autoritățile locale, în colaborare cu poliția statală și agenții federale, analizează imaginile de supraveghere și probele strânse de la fața locului. De asemenea, sunt verificate traseele de deplasare ale suspectului după ce acesta a părăsit clădirea.

Faptul că incidentul s-a produs într-o clădire cu acces liber, în plină sesiune de examene, ridică semne de întrebare privind măsurile de protecție și prevenție.