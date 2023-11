Tragedie la concert. Studenți morți și răniți la un festival extrem de popular

Tragedie în India după ce mai mulți tineri au murit, iar alții au fost răniți la un concert. Nenorocirea s-a petrecut într-un campus universitar, în contextul unui festival de tehnologie. Greu de crezut, o busculadă s-a produs și a făcut zeci de victime din cauza ploii.

Autorităţile din statul Kerala, India, au transmis că cel puţin patru studenţi au murit în această tragedie, la concertul de muzică.

#WATCH | Kerala | Bodies of three of the deceased kept at CUSAT for students to pay tribute.

Four students died and several others were injured in a stampede at CUSAT University in Kochi yesterday. The accident took place during a music concert that was held in the open-air… pic.twitter.com/3JcQWy5L9z

— ANI (@ANI) November 26, 2023