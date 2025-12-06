Modelul Elithia înseamnă un nou început pentru sănătatea femeii

Într-o perioadă în care sistemul medical românesc este adesea definit de lipsuri, fondatorii Elithia aleg să construiască acasă, nu să plece. Noul centru multidisciplinar dedicat sănătății femeii promite o abordare completă, continuă și personalizată, într-un spațiu în care știința, tehnologia și empatia se întâlnesc.

Inclusă în „Top Performeri din Medicină 2025” de Revista Capital, echipa Elithia a oferit, în cadrul unui interviu, mai multe detalii despre misiune, investiții, provocări și responsabilitatea de a ridica nivelul îngrijirii medicale din România.

Elithia și-a deschis porțile în București ca un centru modern dedicat femeilor în fiecare etapă a vieții lor. Proiectat ca un spațiu discret, elegant și complet tehnologizat, centrul aduce la un loc specializări cheie, de la obstetrică și ginecologie la medicină materno-fetală, cardiologie, senologie, dermatologie, endocrinologie, genetică, diabet și nutriție.

Echipa este formată din Conf. dr. Anca Panaitescu, dr. Laura Mustață, dr. Anca Ciobanu și dr. Radu Botezatu, medici cu pregătire în unele dintre cele mai prestigioase instituții medicale din lume, precum King’s College London, Oxford University Hospital, University College London Hospital și St. George’s Hospital.

Iar toți împărtășesc aceeași viziune, un model de medicină în care pacienta este privită integral, iar îngrijirea este oferită cu rigoare, empatie și continuitate.

„Elithia este un vis devenit realitate. Ne dorim să oferim pacientelor noastre nu doar soluții medicale, ci și liniștea că sunt ascultate, înțelese și tratate cu respect. Este felul nostru de a da înapoi – aici, acasă”, transmit fondatorii.

Într-un context în care exodul medicilor continuă, cei patru specialiști au ales România. Alegerea lor este și un angajament profesional, acela de a demonstra că medicina poate atinge standarde internaționale chiar aici, fără compromisuri.

Despre cea mai importantă investiție realizată în ultimul an, reprezentanții Elithia pun accent pe valoarea umană. „Cea mai importantă investiție a fost în oameni, în formarea și consolidarea unei echipe medicale excepționale”, explică fondatorii. Fiecare medic a fost selectat pentru competență, experiență internațională și valori împărtășite: excelență, empatie și colaborare reală.

A doua direcție strategică a fost tehnologia, investiții în ecografe de ultimă generație, colposcoape cu rezoluție superioară și echipamente care permit o precizie diagnostică ridicată. În viziunea lor, „Elithia este combinația dintre expertiza umană la cel mai înalt nivel și tehnologia de vârf, două ingrediente esențiale pentru o medicină modernă și sigură”.

Conducerea unei instituții medicale presupune mult mai mult decât organizare. Pentru fondatori, calitățile esențiale sunt clare: empatie, viziune și rigoare. „Empatia, pentru a înțelege pacienții și echipa medicală; viziunea, pentru a construi un sistem modern și coerent de îngrijire; și rigoarea, pentru a menține standarde medicale și etice la cel mai înalt nivel”, explică echipa.

Într-un domeniu în care deciziile pot schimba vieți, leadershipul devine o responsabilitate. De aceea, mulți medici nu își doresc poziții administrative, însă cei de la Elithia privesc altfel rolul. „Pentru un medic, a fi manager nu este o ambiție administrativă, ci o formă de responsabilitate: vrei să construiești un loc unde pacienții primesc îngrijirea pe care o meriți și tu, ca profesionist”, au adăugat fondatorii.

Cea mai mare provocare este văzută de fondatorii Elithia ca fiind construirea unei echipe interdisciplinare care chiar colaborează, nu doar bifează proceduri.

„În România, medicina este adesea fragmentată; noi am dorit să schimbăm acest model și să aducem o abordare integrată, centrată pe pacientă”, spun medicii. La Elithia, cazurile complexe sunt discutate împreună de obstetricieni, cardiologi, endocrinologi, dermatologi sau nutriționiști, astfel încât soluțiile terapeutice să fie complete și adaptate fiecărei paciente.

„Echipa este inima oricărei instituții medicale. Cele mai performante aparate pot confirma un diagnostic, dar doar o echipă competentă și unită poate găsi soluția potrivită pentru o pacientă”, subliniază medicii.

Iar poate cea mai dificilă responsabilitate managerială este armonizarea excelenței medicale cu sustenabilitatea economică. „Medicina de top presupune investiții mari, timp dedicat fiecărui caz și resurse umane de excepție. Să reușești să le oferi pacienților îngrijire de vârf și, în același timp, să menții echipa motivată și clinica performantă, este o provocare constantă”, afirmă fondatorii.

„Elithia este, fără îndoială, proiectul care sintetizează toată experiența și viziunea noastră”, spun fondatorii. Este rezultatul anilor de formare în centre europene de top și al dorinței de a rămâne în România pentru a contribui la schimbarea sistemului din interior.

„Suntem mândri că am creat o clinică în care medicina se face cu știință, inimă și colaborare — un loc unde pacienta simte că este cu adevărat în centrul actului medical”, conchid medicii.