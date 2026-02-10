Social

Sulfat de amoniu, împrăștiat pe autostrada A1, după ce două camioane s-au ciocnit 

Sulfat de amoniu, împrăștiat pe autostrada A1, după ce două camioane s-au ciocnit Accident A1. Sursa foto: Facebook/DRDP Timişoara
Pompierii din Deva și Orăștie au intervenit, marți, după un accident rutier produs pe autostrada A1, în urma căruia o parte din încărcătura unui autocamion, sulfat de amoniu, s-a împrăștiat pe carosabil. „Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone)”, a anunțat ISU Hunedoara.

Încărcătura unui autocamion s-a împrăștiat pe carosabil

Potrivit ISU Hunedoara, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență provocate de un accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 367.

„În urma cu puțin timp, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui eveniment rutier pe autostrada A1, km. 367, sens Sibiu - Timișoara. Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone)”, a anunțat sursa menționată anterior.

Circulația din zonă, restricționată

În urma coliziunii, mai mulți saci cu sulfat de amoniu s-au deteriorat, iar o parte din substanță a ajuns pe carosabil. „În urma coliziunii, câțiva saci în care se afla sulfat de amoniu au cedat și o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil”, a anunțat ISU Hunedoara.

2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre scandalul cu Fane Spoitoru. S-au certat din cauza maneliștilor celebri de atunci
Accident A1

Accident A1. Sursa foto: Captură video Facebook

Pompierii au instituit imediat un perimetru de siguranță de cel puțin 300 de metri, au restricționat circulația în zonă și au organizat două dispozitive de protecție. Garda de Mediu a fost informată, iar autoritățile analizează soluții pentru gestionarea situației.

Șoferii implicați în accident, în afara oricărui pericol

Șoferii nu au suferit leziuni și se află în afara oricărui pericol. De asemenea, pe carosabil nu au fost identificate scurgeri de combustibil.

„La fața locului acționează 24 de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru munca operativă și două ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică”, a mai anunțat ISU Hunedoara.

