Sulfat de amoniu, împrăștiat pe autostrada A1, după ce două camioane s-au ciocnit 

Pompierii din Deva și Orăștie au intervenit, marți, după un accident rutier produs pe autostrada A1, în urma căruia o parte din încărcătura unui autocamion, sulfat de amoniu, s-a împrăștiat pe carosabil. „Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone)”, a anunțat ISU Hunedoara.

Potrivit ISU Hunedoara, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență provocate de un accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 367.

„În urma cu puțin timp, pompierii detașamentelor Deva și Orăștie au fost solicitați pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui eveniment rutier pe autostrada A1, km. 367, sens Sibiu - Timișoara. Accidentul a avut loc între două autocamioane, care transportau cauciucuri, respectiv sulfat de amoniu (aproximativ 23 de tone)”, a anunțat sursa menționată anterior.

În urma coliziunii, mai mulți saci cu sulfat de amoniu s-au deteriorat, iar o parte din substanță a ajuns pe carosabil. „În urma coliziunii, câțiva saci în care se afla sulfat de amoniu au cedat și o parte din încărcătură a ajuns pe carosabil”, a anunțat ISU Hunedoara.

Pompierii au instituit imediat un perimetru de siguranță de cel puțin 300 de metri, au restricționat circulația în zonă și au organizat două dispozitive de protecție. Garda de Mediu a fost informată, iar autoritățile analizează soluții pentru gestionarea situației.

Șoferii nu au suferit leziuni și se află în afara oricărui pericol. De asemenea, pe carosabil nu au fost identificate scurgeri de combustibil.

„La fața locului acționează 24 de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru munca operativă și două ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică”, a mai anunțat ISU Hunedoara.