Tragedie la Ulmu, raionul Ungheni. O casă a ars până în temelii, după ce pompierii nu au putut ajunge din cauza ghețușului. Foto

Republica Moldova. O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost serios îngreunată de condițiile meteo extreme.

Potrivit proprietarului, acesta era singur acasă și s-a trezit din somn din cauza fumului, în momentul în care acoperișul locuinței fusese deja cuprins de flăcări. Vecinii au alertat Serviciul 112, însă până la sosirea pompierilor au încercat să stingă incendiul pe cont propriu.

„La patru dimineața am auzit zgomot, m-am sculat, am ieșit repede afară și când m-am uitat, de la deal ardea. Pompierii au venit tare greu. Nu s-au putut urca, că e gheață. Au venit fără mașină, că nu se putea ridica la deal. Am încercat singur și am chemat un vecin să stingem, dar nu am reușit face nimic, era prea aprins”, ne-a spus proprietarul.

În urma incendiului nu au fost raportate victime.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), primul echipaj de pompieri a ajuns la fața locului fără autospecială, întrucât drumul era complet impracticabil. Ulterior, doar o singură autospecială a reușit să ajungă în zonă, însă incendiul se extinsese deja, iar locuința nu a mai putut fi salvată.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08, iar echipajele de salvatori și pompieri au fost mobilizate imediat. Din cauza poleiului și ghețușului de pe traseu, inițial niciuna dintre cele patru autospeciale nu a putut ajunge la destinație.

Pe traseul de intervenție, situația a fost complicată și de un accident rutier. O autospecială a derapat și a ajuns pe acostament, iar un microbuz cu 23 de pasageri a deraiat de pe carosabil și s-a ciocnit cu autospeciala de intervenție. Cinci persoane au suferit traumatisme.

Conform primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la o sobă improvizată, circumstanțele exacte urmând a fi stabilite de specialiști.

IGSU informează că apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08, iar echipajele de salvatori și pompieri au fost mobilizate imediat. Din cauza poleiului și ghețușului de pe traseu, inițial niciuna dintre cele patru autospeciale nu a putut ajunge la destinație.

La fața locului, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Misiunea a fost inițial desfășurată fără implicarea autospecialelor din dotare, deoarece, din cauza nevoilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș, nicio autospecială nu a reușit să ajungă din start la destinație, pompierii fiind nevoiți să ajungă la locul incendiului pe jos.

După câteva ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost localizat la ora 09:02. Ulterior, după mai multe încercări, două autospeciale ale IGSU au reușit să ajungă la fața locului, fiind implicate în lichidarea completă a tuturor focarelor.

În urma incendiului nu au fost raportate victime, locuința fiind distrusă în totalitate.