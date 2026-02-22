România se pregătește pentru zona euro. Reducerea deficitului și fondurile PNRR, esențiale pentru 2026: Nu mai putem să stăm departe

Consilierul prezidențial Radu Burnete vorbește despre impactul reducerii deficitului bugetar, absorbția fondurilor PNRR și pașii necesari pentru aderarea României la zona euro, în 2030. Inflația ar putea coborî spre 4% până la finalul anului, potrivit BNR, relatează Digi24.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că ajustarea deficitului bugetar este inevitabilă și va avea un efect de încetinire asupra ritmului de creștere economică.

„Nu-ți poți imagina o astfel de ajustare fără ca economia să încetinească, pentru că înseamnă că statul cheltuie mai puțini bani, bani care ajung în economie”, a explicat el.

Potrivit lui Burnete, efectele nu vor fi simțite uniform. Persoanele care și-au pierdut locul de muncă sau ale căror venituri nu au ținut pasul cu inflația resimt mai acut această ajustare. În același timp, el a subliniat că reducerea deficitului va aduce beneficii pe termen mediu și lung, inclusiv scăderea dobânzilor la împrumuturile statului și, implicit, a creditelor pentru companii.

“Dar nu e o tragedie, nu e apocalipsa și, de aici, din această reducere a deficitului și din eficientizarea statului, să știți că va avea de câștigat și economia. Dobânzile la care se împrumută statul vor scădea. Asta înseamnă că dobânzile din economie vor scădea și asta va ajuta firmele.Dacă statul e mai eficient și mai suplu un pic și asta ajută firmele, sigur, nu se vede a doua zi, dar direcția e corectă”, a spus Burnete.

Consilierul prezidențial a atras atenția că absorbția fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este esențială pentru menținerea stabilității economice în 2026. În contextul apropiatei finalizări a programului, următoarele șase luni vor fi cruciale.

„Rămân încrezător că Guvernul, autoritățile locale și toți cei implicați vor face eforturile necesare pentru a cheltui cât mai mult din acești bani”, a afirmat Burnete.

El a recunoscut că unele proiecte ar putea să nu fie finalizate, chiar și după renegocierea cu Comisia Europeană.

Radu Burnete a menționat că inflația ar putea coborî la aproximativ 4% până la sfârșitul anului, potrivit estimărilor Băncii Naționale a

României. În opinia sa, dacă măsurile de consolidare fiscală vor continua, nu există motive pentru ca inflația să revină pe o traiectorie ascendentă.

“Inflația o să scadă și vedem în rapoartele sau în estimările BNR că ea se va apropia de 4% la finalul acestui an. Asta e o veste bună și nu văd motive ca ea să crească în continuare”, a mai spus consilierul prezidențial.

Consilierul a explicat că reducerea deficitului și eficientizarea aparatului de stat sunt pași importanți și pentru aderarea României la zona euro.

„Europa strânge rândurile. Vorbim de integrarea mai bună a pieței de energie, a pieței financiare și așa mai departe. Asta înseamnă că zona euro va deveni mai importantă și noi nu putem să stăm prea departe de ea”, a spus el.

Burnete a subliniat că autoritățile trebuie să depună eforturi în următorii trei-patru ani pentru a îndeplini condițiile necesare aderării și pentru a putea discuta în mod serios despre acest obiectiv.

Consilierul a mai afirmat că, în cadrul coaliției guvernamentale, dezbaterile privind deficitul vor continua săptămânal, iar măsurile adoptate au fost compromise pentru a ajunge la soluții acceptabile. El a precizat că, deși mereu există posibilitatea de a face lucrurile mai bine, direcția adoptată este corectă și esențială pentru economia României.

„Nu vreau să par doar așa, general și filozofic. Sigur că tot timpul poți să faci lucrurile mai bine sau uneori poți să le faci mai bine. Dar nu vreau să intru într-o măsură sau cealaltă. În această coaliție în care patru partide trebuie să ia o decizie, eu cred că Guvernul a ajuns la niște compromisuri acceptabile”, a subliniat Burnete.