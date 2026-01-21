Politica

Gabriela Horga: Deficitul bugetar s-a redus. România a pornit pe calea corectă

Gabriela Horga: Deficitul bugetar s-a redus. România a pornit pe calea corectă
Senatorul PNL Gabriela Horga, președinte al Comisiei de buget-finanțe din Senat, a spus pe Facebook că reducerea deficitului bugetar al României în 2025 reprezintă „un adevărat miracol bugetar”. Potrivit ei, Guvernul condus de Ilie Bolojan a încheiat anul cu un deficit de 7,65% din PIB, sub nivelul prognozat inițial de 8,4%.

Gabriela Horga, despre reducerea deficitului

„România poate avea disciplină bugetară. Guvernul Bolojan a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB (metoda cash), mai mic cu 0,7% din PIB față de cel programat (8,4%). Putem să spunem că este un adevărat miracol bugetar”, a scris Horga pe Facebook, explicând și motivele care au condus la această performanță.

Senatorul a precizat că bugetul pentru 2025 a fost pregătit de guvernul anterior condus de Marcel Ciolacu și PSD, bazându-se pe estimări exagerat optimiste de venituri și subestimări ale cheltuielilor. Horga a subliniat că Ilie Bolojan a preluat funcția de prim-ministru abia în a doua jumătate a anului, dar a reușit să stabilizeze finanțele publice.

„Reducerea deficitului s-a realizat acoperind toate cheltuielile de funcționare ale statului: plata pensiilor, salariilor majorate anterior, cofinanțarea proiectelor europene și rambursarea concediilor medicale restante.

S-au asigurat fonduri pentru apărare, investiții și proiecte deja demarate. În ciuda unor măsuri dificile, România a pornit pe calea corectă – reducerea deficitului, diminuarea împrumuturilor și creșterea credibilității economice internaționale”, a explicat Horga.

Acuzații la adresa lui Adrian Câciu

Totodată, ea a acuzat fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, că distribuie informații false pentru a apăra greșelile financiare ale PSD și ale lui Marcel Ciolacu între 2023 și 2025.

deficit / sursa foto: dreamstime.com

„Este regretabil că un fost ministru PSD al finanțelor a ajuns să manipuleze date bugetare și distribuie știri false în spațiul public, doar pentru a apăra erorile financiare uriașe făcute de PSD și M. Ciolacu”.

Horga a amintit că la momentul preluării mandatului de Bolojan, deficitul bugetar se ridica la aproximativ 70 de miliarde de lei, cu 6,2 miliarde mai mult decât în 2024, și a criticat abordarea guvernului precedent: „Oare unde am fi ajuns dacă nu ar fi fost frânată minciuna ‘stați liniștiți că o să fie bine’ și direcția sigură către incapacitate de plată?”

Gabriela Horga, despre Guvernul Bolojan

Senatorul liberal a apreciat guvernarea actuală, spunând că Bolojan conduce cu seriozitate și accent pe reforme reale.

„Poate că Ilie Bolojan nu este pe placul PSD, dar el a demonstrat că guvernează exact așa cum România are nevoie – cu onestitate, cu seriozitate, cu dorință de reforme reale și cu accent pe creșterea performanței sectorului public”.

Reacția PSD nu a întârziat. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a avertizat că nu este corect să fie prezentat un deficit mai mic prin reducerea investițiilor sau majorarea taxelor.

