Majorarea TVA, coșmar pentru cei care visau să își cumpere un apartament. Prețurile au explodat

După majorarea TVA, românii sunt nevoiți să plătească mii de euro în plus la cumpărarea unui apartament, spune Alexandru Chirilă, CEO-ul Profit Point. Invitat în emisiunea lui Adrian Artene, el a explicat cum funcționează taxa pe valoarea adăugată.

Alexandru Chirilă spune că taxa pe valoare adăugată a fost introdusă în Franța, în anii ’50, pentru a înlocui impozitul pe vânzări, considerat ineficient, deoarece același produs era taxat în mod repetat, ceea ce ducea la distorsionarea prețurilor.

„Ei bine, taxa pe valoare adăugată ce a făcut? Pe lângă materia primă și bunul vândut, se adaugă o taxă, un fel de adaos comercial la ceea ce tu ai produs efectiv”, a arătat Alexandru Chirilă.

Potrivit acestuia, că taxa pe valoare adăugată funcționează ca un adaos aplicat pe materia primă și pe bunul vândut.

„TVA-ul are două cicluri. O dată îl plătești atunci când achiziționezi o marfă și o dată îl încasezi atunci când vinzi o marfă. Asta în condițiile în care eu sunt o firmă care are o activitate comercială. Diferența între ceea ce am încasat și ceea ce am plătit, trimit la stat. În felul ăsta, statul se asigură că agenții comerciali devin un fel de angajați care distribuie această taxă pe valoare adăugată”, a continuat Chirilă.

Alexandru Chirilă a adăugat că piața imobiliară din România a beneficiat până acum de cota redusă de TVA de 5% pentru apartamentele de până la 120 de metri pătrați.

„În momentul acesta există o perioadă de tranziție cu un TVA de 9% pentru antecontractele plătite până pe 31 iulie 2025. Dar în rest TVA-ul se ajustează la 21%”, a explicat el.

Alexandru Chirilă a explicat că trecerea la TVA standard de 21% va avea un impact semnificativ asupra prețurilor locuințelor. Astfel, un apartament care costa anterior 100.000 de euro, cu TVA redus de 5%, ajungea la un preț final de 105.000 de euro.

După aplicarea cotei standard, același apartament va ajunge să coste 121.000 de euro, cu 16.000 de euro mai mult față de prețul anterior, pentru aceeași locuință, în aceeași zonă și cu aceleași condiții.

„Pentru un apartament de 100 de mii de euro pe care aveam un TVA de 5%, adică plăteam 105 mii de euro, de acum vom ajunge să plătim 121 mii de euro. Asta înseamnă o diferență majoră de 16 mii de euro pentru același apartament, din aceeași zonă, cu aceleași beneficii”, a încheiat el.

După valul de măsuri fiscale, proprietarii și dezvoltatorii nu mai sunt dispuși să lase prea mult din prețul stabilit.

„Dacă în trecut negociam 5.000, acum negociem 7.000. Este creșterea aceasta de TVA pe care o mai susțin și dezvoltatorii. În momentul în care clientul vine cu un avans mai mare pentru un apartament, se fac și discounturi”, explica Aurel Stancu, reprezentant Best Expert Imobiliare.