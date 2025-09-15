Bolojan către sindicate: Nu mai putem continua ca până acum, reforma administrației este obligatorie

Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor, având ca scop consultări referitoare la reforma administrației publice. Premierul României le-a transmis: „Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru”.

Șeful Guvernului a evidențiat importanța implementării unor măsuri bazate pe criterii clare și transparente, care să nu afecteze funcționarea instituțiilor și furnizarea serviciilor publice. „Este momentul unei schimbări – actualul mod de funcționare nu mai poate continua”, a declarat Bolojan în contextul discuțiilor.

Premierul a evidențiat rolul esențial al dialogului în procesul decizional și a atras atenția asupra dificultăților bugetare actuale cu care se confruntă România.

Ilie Bolojan a subliniat că este crucială o abordare riguroasă în ceea ce privește organizarea personalului din sectorul administrativ, precum și gestionarea eficientă a fondurilor publice.

„Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba”, a mai subliniat premierul.

Ilie Bolojan este convind de faptul că „Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”.

Reprezentanții organizațiilor sindicale și-au manifestat disponibilitatea de a susține procesul de reformă, cu condiția ca acesta să fie însoțit de consultări reale și de o traiectorie legislativă bine definită. Aceștia au transmis că sunt dispuși să suspende eventuale proteste, atâta timp cât autoritățile mențin un dialog deschis și constructiv.

La rândul său, premierul a reiterat angajamentul Guvernului de a continua discuțiile cu partenerii sociali, subliniind necesitatea unei colaborări solide pentru a implementa „o reformă administrativă echitabilă și durabilă”.

Din partea Guvernului, au fost prezenți premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Florin Manole, și ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke. Partea sindicală a fost reprezentată de delegați ai mai multor federații și uniuni sindicale:

Lucian-Ciprian Puiu din partea Federației Columna-SCOR, Dan Cârlan pentru Sindicatul Național SCOR, Bogdan Șchiop din partea Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Eugen Tone de la Federația Națională a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Răzvan-Claudiu Bordeanu pentru Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Locală SEDLEX, Radu Florian din partea Federației PUBLISIND, Voinea Negoiță de la Federația Sindicatelor Democratice din România, precum și Ringo Dămureanu, reprezentant al Uniunii Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual „FORȚA LEGII”, se arată în comunicatul emis de gov.ro.