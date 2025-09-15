AUR va depune o moţiune simplă pe energie la Camera Deputaţiilor

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) intenționează să depună, în această săptămână, la Camera Deputaților, o moțiune simplă intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Anunțul a fost făcut de deputatul AUR Valeriu Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă.

În primele șase luni ale anului 2025, România a înregistrat un deficit de aproximativ 2,4 TWh în balanța de energie electrică, devenind astfel importator net. Situația se reflectă în prețurile spot ridicate, aflate printre cele mai mari din Uniunea Europeană, ceea ce influențează atât costurile suportate de consumatori, cât și competitivitatea mediului economic.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a atras atenția că această dependență energetică are consecințe directe asupra facturilor plătite de cetățeni, iar presiunea asupra bugetelor gospodăriilor a crescut și mai mult „în urma majorării TVA-ului de la 19% la 21%, intrată în vigoare în luna august”.

Parlamentarul a criticat lipsa de progres în finalizarea unor proiecte hidroenergetice demarate înainte de 1989, menționând că unele dintre acestea sunt realizate „în proporție de peste 75%”.

Deși declarate proiecte de interes public major printr-o ordonanță de urgență adoptată în 2022, procedurile administrative necesare pentru finalizarea lor ar fi întârziate de Ministerul Mediului. Potrivit lui Munteanu, instituția ar tergiversa emiterea avizelor și ar transmite semnale descurajatoare în spațiul public.

Finalizarea celor patru hidrocentrale abandonate, începute în perioada comunistă, a fost inclusă pe lista obiectivelor de siguranță națională prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) adoptate în anii 2022 și 2025, a explicat deputatul AUR.

„CSAT a stabilit prin hotărâri succesive, din 2022 şi 2025, că finalizarea acestor hidrocentrale este un obiectiv de siguranţă naţională”, a declarat Valeriu Munteanu.

În acest context, declarațiile recente ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu, au generat controverse. Aceasta a afirmat că respectivele capacități hidroenergetice ar putea fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice, de până la opt ori mai ieftine.

Deputatul AUR a criticat această poziție, susținând că afirmațiile ministrului trec cu vederea importanța hidroenergiei pentru securitatea energetică. Acesta a argumentat că hidrocentralele joacă un rol esențial în echilibrarea rețelei, au o durată de viață mai mare, sunt mai rezistente la variațiile meteorologice și contribuie la reducerea riscului de inundații.

„Declarațiile recente ale doamnei ministru prin care aceasta minimalizează rolul hidrocentralelor și le compară cu parcuri fotovoltaice (pe care le consideră mai eficiente) sunt iresponsabile și lipsesc de viziune strategicp. Hidroenergia nu este doar „curată” și sigură, ci și predictibilă, indispensabilă pentru echilibrarea Sistemului Energetic Național. Panourile fotovoltaice, chiar cu baterii de stocare, rămân dependente de vreme și de importuri tehnologice costisitoare”, a punctat deputatul AUR în comunicatul postat pe social media.