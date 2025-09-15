Nicușor Dan: Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan. Vești bune despre SPP-istul Ionuț

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că, în relația cu Ilie Bolojan, nu are voie să se enervezi, evitând să răspundă la întrebarea dacă refuzurile repetate ale premierului- inclusiv cel privind un răgaz mai mare pentru magistrați – îl deranjează. Președintele a explicat că deciziile politice trebuie privite pe termen lung.

„Nu mai e loc de umori personale și cred că trebuie să avem un echilibru și un calcul pe termen mediu și lung cu deciziile luate. Dacă vorbim de TVA, când guvernul s-a instalat pe promisiune și a revenit, ar fi fost dificil ca eu să revin. Da, păstrarea TVA a fost parte din înțelegerea făcută când s-a format guvernul. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniați. Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan. Nu regret că l-am numit premier, am făcut ce am promis în campanie”, a declarat șeful statului la Antena 3.

Nicușor Dan a comentat și controversa generată de apariția sa la Mănăstirea Sâmbăta, unde a acordat un interviu fondatoarei unei fundații cu legături legionare.

„La Mănăstirea Sâmbăta am fost cu familia, acolo au fost mai mulți ziariști, inclusiv o doamnă de la Monitorul de Făgăraș, și i-am acordat un interviu, atât tot. Legat de Arsenie Boca – e un schit și o cabană și un adăpost de salvamontiști, am fost la toate. Eu am spus dintotdeauna că vreau să fiu președintele tuturor românilor. Avem o distincție nefirească în societate pe partea progresist-conservator și e datoria președintelui să găsească proiectele care să unească. Eu am fost la biserică, dar niciodată cu presa după mine. Acum m-au filmat”, a precizat acesta.

Întrebat ce s-a întâmplat cu SPP-istul care apărea constant la începutul mandatului, Nicușor Dan a spus că protecția rămâne aceeași, doar că agenții fac cu schimbul.

„Fac cu schimbul, sunt mai multe echipe, e în continuare. E foarte profesionist și foarte pozitiv”, a explicat el.