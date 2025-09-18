Dogioiu despre plafonarea adaosurilor la alimente: Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale

Ioana Dogioiu a făcut clarificări cu privire la poziția sa în legătură cu discuțiile apărute în coaliție referitoare la plafonarea prețurilor la alimentele de bază. „Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii, nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ea a menționat că prelungirea de trei luni a fost decisă în ședința de guvern din 27 iunie, una dintre primele după învestirea actualului cabinet, subliniind că toate discuțiile din cadrul acestor ședințe sunt înregistrate și consemnate în stenograme.

„Ceea ce v-am spus mai devreme este o chestiune principial şi general valabilă, poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declaraţie”, a mai precizat Ioana Dogioiu, cu referire la discuțiile din coaliție legate de nemulțumirile stârnite de declarațiile sale privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază, măsură care urmează să expire în curând.

„În fapt, prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet. După cum probabil ştiţi, tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Ioana Dogioiu a transmis că Ilie Bolojan va avea vineri dimineață o întâlnire cu reprezentanții retailerilor, având ca subiect prețurile.

„Dacă în urma acestor discuţii şi a altor discuţii politice care ar putea avea loc în continuare vor apărea decizii ale premierului şi ale guvernului, vi le voi comunica cu siguranţă de la acest microfon sau în format scris”, a completat Dogioiu.

Întrebată dacă stenograma ședinței de guvern va fi desecretizată, Ioana Dogioiu a precizat: „Nu, este un document clasificat, nu se declasifică decât prin hotărârea de guvern.

De asemenea, ea a reacționat la declarația deputatului PSD Adrian Câciu, care îi solicitase să își ceară scuze în contextul conflictului privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

„Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie, fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat sâmbătă că hotărârea de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată în cadrul coaliției de guvernare, fără să existe opinii contrare la acel moment.

Anterior, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunțase că va solicita de urgență explicații partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării, afirmând că subiectul nu a fost discutat în coaliție și că PSD nu poate accepta această decizie.