Cât a ajuns să coste un metru cub de lemne după majorarea TVA

Românii care se încălzesc cu lemne vor plăti mai mult în această iarnă. Prețurile au crescut la peste 600–700 lei pe metru cub, după majorarea TVA de la 5% la 11%.

Începând cu 1 august 2025, TVA-ul pentru lemnele de foc a crescut de la 5% la 11%. Această modificare fiscală, parte din noul pachet de măsuri bugetare adoptat de Guvern, a avut un efect imediat asupra prețurilor.

Dacă în toamna anului trecut un metru cub de lemne se vindea cu aproximativ 500 de lei, acum românii sunt nevoiți să plătească între 600 și 700 de lei, în funcție de tipul de lemn și de zona din țară.

O familie care are nevoie de cinci metri cubi de lemne pentru a încălzi o casă de aproximativ 100 de metri pătrați trebuie să scoată din buzunar în jur de 3.500 de lei. În urmă cu un an, aceeași cantitate ar fi costat aproximativ 3.000 de lei.

Creșterea de 500 de lei poate părea minoră la prima vedere, dar pentru gospodăriile din mediul rural sau pentru persoanele cu venituri reduse, diferența este resimțită puternic.

Datele oficiale arată că aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc, în prezent, cu lemne. Pentru aceste familii, scumpirea vine într-un moment dificil, în condițiile în care facturile la gaze și electricitate sunt deja ridicate.

România rămâne printre statele europene în care lemnul reprezintă principala sursă de încălzire, în special în zonele rurale, unde accesul la gaze naturale este limitat sau inexistent.

Reprezentanții Romsilva confirmă scumpirile. Dacă în 2024 lemnul se vindea cu 280 de lei pe metru cub fără TVA, acum prețul a urcat la 380 de lei la depozitul final, fără TVA.

„Pleacă de la 100 de lei fără TVA, în funcție de condiții, de sortiment și locul de livrare și ajunge până la 380 de lei în depozitul final, fără TVA”, a explicat Adrian Udroiu, reprezentant al Direcției Silvice Gorj, citat de Digi24.

Prețurile variază semnificativ în funcție de județ și de tipul de lemn. Fagul și stejarul, considerate lemne tari, sunt mai scumpe, dar au un randament mai mare. În schimb, lemnul de rășinoase se vinde mai ieftin, însă se consumă mai repede.

În unele județe din sud și din vest, metrul cub a ajuns chiar și la 700 de lei, în timp ce în zonele montane, unde aprovizionarea se face mai ușor, prețurile sunt ceva mai reduse.

Pentru mulți români, scumpirea lemnelor se adaugă altor majorări din ultima perioadă: alimente mai scumpe, rate mai mari la credite și facturi crescute la energie.

„Nu e doar o creștere pe hârtie. În fiecare sat sunt oameni care trebuie să pună deoparte bani din vară pentru lemne. Pentru unii, diferența de câteva sute de lei poate însemna că renunță la altceva, cum ar fi medicamente sau haine pentru copii”, explică un lider local de sindicat din zona Moldovei.

Guvernul a anunțat în trecut programe de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, însă acestea nu acoperă în totalitate nevoile reale. În 2024, peste 600.000 de gospodării au beneficiat de subvenții pentru încălzire, dar majoritatea s-au bazat pe gaz și energie electrică.

Pentru cei care se încălzesc cu lemne, ajutorul a fost limitat și, în multe cazuri, greu accesibil din cauza birocrației.