La Botoșani, deținuții au carte de muncă. Autoritățile au rezolvat o problemă stringentă

La Botoșani, deținuții sunt angajați prin contracte cu penitenciarul și primesc bani pentru munca prestată. Proiectul reduce criza forței de muncă, îi ajută pe condamnați să se reintegreze și oferă companiilor avantaje economice.

Orașul Botoșani a găsit o soluție parțială la criza forței de muncă: implicarea deținuților în activități externe, pe baza unor contracte încheiate de Penitenciar. Condamnații lucrează pentru firme sau instituții locale și sunt remunerați, primind o parte importantă din veniturile plătite de angajatori.

Programul aduce beneficii pentru toate părțile implicate: angajatorii dispun de forță de muncă stabilă, penitenciarul obține venituri, iar deținuții se pregătesc pentru reintegrarea socială.

„Se descurcă chiar foarte bine”, spune Dan Galan, inginer coordonator pe un șantier unde lucrează 20 de deținuți.

Inițiativa aparține Penitenciarului Botoșani și are ca scop reducerea riscului de recidivă după eliberare.

„Studiile de specialitate arată că dintre cei care muncesc pe timpul detenției sunt și cei care au cel mai scăzut risc de a reveni în penitenciar din cauza sentimentului de inadaptare la rigorile societății. Filozofia noastră este că un om care muncește, fie remunerat, fie în regim de voluntariat, își schimbă optica față de viață și de valorile societății, devenind mai responsabil atât față de propria persoană și de viitorul care se așterne în fața sa în momentul în care pășește dincolo de poarta penitenciarului, apropiindu-și conduita de aceea a omului care se întoarce în comunitate ca prieten, vecin, soț, sau de ce nu, tată, pe care să ni-l dorim sau măcar să îl putem accepta ca fiind parte a comunității”, a explicat comisarul Anna Maria Rotariu, reprezentant al Penitenciarului Botoșani, conform România TV.

Datele oficiale arată că peste 27% dintre foștii deținuți recidivează pentru că nu reușesc să se reintegreze și nu își găsesc un loc de muncă.

Colaborarea dintre penitenciar și agenții economici este reglementată clar. Procedura are șapte pași și durează, în medie, trei zile.

Angajatorul depune o cerere tipizată către penitenciar. Se negociază tipul de activitate, tariful orar și condițiile. Se depun documentele obligatorii. Se semnează contractul. Firma trebuie să fie la zi cu taxele și impozitele. Angajatorul emite o factură în avans, ca garanție. Penitenciarul selectează deținuții potriviți și organizează paza.

Compania are obligația să asigure transportul deținuților și al gardienilor. Restul logisticii este gestionat de penitenciar, asemănător unei agenții de recrutare.

Angajatorii beneficiază de scutirea de la plata impozitelor și a contribuțiilor pentru pensie sau sănătate. În plus, nu există obligații ulterioare, precum preaviz sau salarii compensatorii.

„Pentru fiecare dintre punctele de lucru, penitenciarul asigură o rezervă de deținuți care să acopere nevoile beneficiarului, numărul acestora fiind constant. Dacă unii nu sunt suficient de performanți, unitatea îi înlocuiește de îndată”, a precizat comisarul Rotariu.

Deținuții primesc 40% din suma plătită de angajator, adică aproximativ 1.700 de lei pe lună. Restul de 60% revine penitenciarului, dar 10% din această parte este depus lunar într-un cont personal, la dispoziția lor după eliberare.

Astfel, pentru fiecare muncitor, angajatorul plătește 4.160 de lei lunar. Pe lângă bani, deținuții câștigă și zile de libertate, conform legislației.

Deținuții din Botoșani au fost implicați în mai multe domenii. Au lucrat la curățarea spațiilor verzi, în agricultură și pe șantiere de construcții.

Printre proiectele importante la care au participat se numără:

renovarea Spitalului Județean „Mavromati” din Botoșani;

lucrări agricole la ferme locale;

reabilitarea Liceului Pedagogic din Botoșani.

„Este foarte important pentru că învățăm meserie. Și ne ajută după ce ieșim, avem un rost. Ne putem angaja. Ne simțim foarte bine la muncă. Și avem aceste zile câștig, să ne liberăm cât mai repede. Că avem familie, avem copii”, a declarat unul dintre deținuții implicați la reabilitarea unei școli din Botoșani.

Dan Galan, inginerul care coordonează echipe de deținuți pe șantiere, susține că aceștia pot învăța rapid și pot ajunge să fie eficienți.

„Este foarte importantă prezența lor, fiindcă forța de muncă se găsește greu în zonă. Da, se descurcă. La început a fost dificil, pentru că o parte nu au lucrat în domeniu, însă, arătându-le despre ce este vorba și ce vrem noi să facem, au înțeles. Momentan, se descurcă chiar foarte bine. Acum avem 20 de deținuți și lucrăm cu ei. Eu doar le-am arătat, totul este făcut de ei”, a explicat inginerul.

Acesta a adăugat că mulți dintre deținuți pot lucra ulterior și în străinătate: „Noi le vom da recomandări, dacă este cazul, fiindcă mulți dintre ei chiar se descurcă și pot face treabă bună.”