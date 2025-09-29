Cursul valutar, 29 septembrie: Euro și prețul aurului își mențin trendul ascendent

Banca Națională a României (BNR) a anunțat cursul de schimb valabil pentru luni, 29 septembrie 2025. Moneda unică europeană și prețul aurului își mențin trendul ascendent, în timp ce dolarul american înregistrează o scădere. Francul elvețian și lira sterlină, în schimb, se apreciază față de leul românesc.

Potrivit BNR, euro a fost cotat la început de săptămână la 5,0783 lei, înregistrând o ușoară creștere. Dolarul american a coborât la 4,3338 lei, în timp ce francul elvețian a urcat la 5,4389 lei, iar lira sterlină a ajuns la 5,8217 lei.

Aurul continuă să se scumpească, prețul unui gram fiind stabilit la 530,7520 lei, cu aproape 7 lei mai mult față de valoarea anterioară. Drept urmare, investitorii ar putea fi tot mai atrași de metalul prețios, văzut ca un refugiu în perioadele instabile.

De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), folosită în special în tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut la 5,9360 lei.

Banca Națională a României a publicat cursurile de schimb pentru luni, reflectând evoluțiile de pe piețele valutare internaționale. Mai jos vă redăm principalele cotații:

Dolarul australian (AUD) este cotat la 2,8454 lei.

Dolarul canadian (CAD) a ajuns la 3,1129 lei, iar

Dolarul neo-zeelandez (NZD) este tranzacționat la 2,5076 lei.

Leul moldovenesc (MDL) valorează 0,2588 lei.

Levul bulgăresc (BGN) se situează la 2,5965 lei, în timp ce

Zlotul polonez (PLN) este cotat la 1,1893 lei.

Coroana daneză (DKK) – 0,6803 lei,

Coroana norvegiană (NOK) – 0,4351 lei,

Coroana suedeză (SEK) – 0,4612 lei.

Yuanul chinezesc (CNY) – 0,6087 lei,

Rupia indiană (INR) – 0,0488 lei,

Dirhamul EAU (AED) – 1,1799 lei,

Shekelul israelian (ILS) – 1,3070 lei,

Ringgitul malaezian (MYR) – 1,0282 lei,

Bahtul thailandez (THB) – 0,1344 lei,

100 de woni sud-coreeni (KRW) – 0,3093 lei,

100 de rupii indoneziene (IDR) – 0,0260 lei.

100 de forinți (HUF) – 1,2983 lei,

Coroana cehă (CZK) – 0,2090 lei,

Hrivna ucraineană (UAH) – 0,1049 lei,

Dinarul sârbesc (RSD) – 0,0433 lei,

Lira turcească (TRY) – 0,1042 lei,

Rubla rusească (RUB) – 0,0522 lei.

Cursurile sunt valabile doar pentru data de 29 septembrie 2025, conform informațiilor oficiale publicate de BNR pe site-ul oficial.