Cursul valutar, 19 septembrie: Euro și prețul aurului își mențin trendul ascendent

Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri, 19 septembrie 2025, cursul valutar de referință ale principalelor monede. Euro a continuat tendința ascendentă, depășind pragul de 5,70 lei, iar prețul gramului de aur a înregistrat, de asemenea, o nouă creștere.

Conform datelor oficiale furnizate de BNR, moneda unică europeană a fost cotată la 5,7071 lei. Dolarul american s-a apreciat, atingând valoarea de 4,3138 lei. În schimb, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat scăderi ușoare, fiind evaluate la 5,4257 lei, respectiv 5,8251 lei.

Prețul aurului a continuat să urce, un gram ajungând la valoarea de 507,0444 lei. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), utilizată în special în tranzacțiile internaționale dintre băncile centrale, a fost stabilită la 5,9199 lei.

Potrivit cotațiilor oficiale, moneda australiană este evaluată la 2,8497 lei, în timp ce dolarul canadian se situează la 3,1232 lei.

Printre alte monedele internaționale, coroana cehă este cotată la 0,2089 lei, coroana daneză la 0,6795 lei, iar zlotul polonez se tranzacționează la un curs de 1,1895 lei. Coroana suedeză are o valoare de 0,4590 lei, în timp ce cea norvegiană se află la 0,4354 lei.

Lira egipteană a fost stabilită la 0,0896 lei, iar lira turcească la 0,1041 lei. În ceea ce privește monedele din regiune, leul moldovenesc are o cotație de 0,2601 lei, leva bulgărească este evaluată la 2,5933 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0433 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul anunțat este de 1,2977 lei, iar 100 de yeni japonezi valorează 2,9166 lei. Rubla rusească este cotată la 0,0516 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1045 lei.

În zona Asia-Pacific, yuanul chinezesc are un curs de 0,6064 lei, în timp ce dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,5353 lei, iar cel din Singapore la 3,3597 lei. Bahtul thailandez valorează 0,1354 lei, iar ringgitul malaysian se situează la 1,0254 lei.

Dintre monedele americane și sud-americane, realul brazilian este cotat la 0,8131 lei, peso-ul mexican la 0,2349 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5547 lei. În același timp, dolarul din Emiratele Arabe Unite se tranzacționează la 1,1745 lei.

În ceea ce privește alte monede internaționale, rupia indiană are un curs de 0,0489 lei, iar 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3091 lei. De asemenea, shekelul israelian este cotat la 1,2918 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0755 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, cursul stabilit este de 3,5418 lei, iar 100 de rupii indoneziene sunt evaluate la 0,0260 lei, potrivit cursbnr.ro.