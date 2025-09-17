Cursul valutar, 17 septembrie: Euro continuă să crească, aurul scade ușor

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 17 septembrie 2025, cursul valutar referință pentru principalele monede internaționale și prețul gramului de aur. Tendințele de pe piața valutară indică o nouă apreciere a monedei unice europene, în timp ce dolarul american și lira sterlină au pierdut teren în raport cu leul.

Cotația oficială a euro a urcat la 5,0670 lei, confirmând astfel evoluția ascendentă din ultimele zile. În contrast, dolarul american a scăzut la 4,2778 lei, iar lira sterlină a ajuns la 5,8389 lei. Francul elvețian a înregistrat o ușoară apreciere, fiind cotat la 5,4387 lei.

Pe piața metalelor prețioase, prețul aurului a suferit o ușoară corecție negativă. Gramul de aur a fost stabilit la 504,5467 lei, cu aproximativ 5 lei mai puțin față de valoarea anterioară.

De asemenea, unitatea de cont folosită de Fondul Monetar Internațional (DST – Drepturi Speciale de Tragere) a fost cotată la 5,8945 lei, marcând o scădere față de sesiunea precedentă.

Pe piața valutară, dolarul australian este evaluat la 2,8544 lei, iar dolarul canadian are o valoare de 3,1107 lei. În ceea ce privește monedele europene, coroana cehă se situează la 0,2084 lei, iar coroana daneză la 0,6788 lei.

Lira egipteană este tranzacționată la 0,0888 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, valoarea de referință este de 1,2998 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, cursul indică 2,9237 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2599 lei, în timp ce coroana norvegiană are un curs de 0,4358 lei. Zlotul polonez este evaluat la 1,1914 lei, iar coroana suedeză la 0,4624 lei.

Pe lista valutelor din afara Uniunii Europene, lira turcească este cotată la 0,1035 lei, iar rubla rusească are o valoare de 0,0514 lei. Leva bulgărească se menține la 2,5908 lei.

Aceste valori sunt stabilite de BNR și reflectă cotațiile de pe piețele financiare internaționale, fiind folosite ca reper în tranzacțiile oficiale și comerciale din România.

Astfel, randul sud-african (ZAR) este tranzacționat la valoarea de 0,2460 lei, în timp ce realul brazilian (BRL) are un curs de schimb de 0,8079 lei. Din zona asiatică, yuanul chinezesc (CNY) este cotat la 0,6021 lei, iar rupia indiană (INR) la 0,0487 lei.

Pentru wonul sud-coreean (KRW), 100 de unități valorează 0,3106 lei, în timp ce peso-ul mexican (MXN) se situează la 0,2340 lei. Pe piețele din Oceania, dolarul neo-zeelandez (NZD) este evaluat la 2,5565 lei. În regiunea Balcanilor, dinarul sârbesc (RSD) are o cotație de 0,0432 lei, iar hryvna ucraineană (UAH) este estimată la 0,1039 lei.

Din Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) este tranzacționat la 1,1646 lei, iar shekelul israelian (ILS) are o valoare de 1,2844 lei. În ceea ce privește alte monede asiatice, bahtul thailandez (THB) are un curs de 0,1348 lei, iar dolarul din Hong Kong (HKD) este cotat la 0,5502 lei. 100 de rupii indoneziene (IDR) valorează 0,0261 lei, iar ringgitul malaezian (MYR) are o valoare de 1,0213 lei.

De asemenea, peso-ul filipinez (PHP) este schimbat la un curs de 0,0752 lei, iar dolarul singaporez (SGD) este cotat la 3,3515 lei. În nordul Europei, 100 de coroane islandeze (ISK) sunt evaluate la 3,5434 lei, potrivit cursbnr.ro.