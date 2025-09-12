Cursul valutar, 12 septembrie: Euro scade ușor, aurul continuă să crească

Vineri, 12 septembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru principalele monede internaționale. Conform datelor oficiale, euro a înregistrat o ușoară scădere față de leu, în timp ce dolarul american, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat. În schimb, aurul a crescut semnificativ.

Cursul euro a fost stabilit la 5.0694lei, marcând o ușoară scădere față de ziua precedentă. Dolarul american a fost cotat la 4.3258 lei, iar francul elvețian la 5,4221 lei. Lira sterlină a înregistrat și ea o diminuare, fiind evaluată la 5,8565 lei.

Prețul gramului de aur a crescut considerabil, urcând cu peste 1,5 lei față de valoarea anterioară, ajungând la 506,8417 lei. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), utilizată în tranzacțiile internaționale dintre băncile centrale, a fost cotată la 5,9302 lei, în scădere.

Potrivit datelor oficiale ale BNR, dolarul australian (AUD) este cotat la 2,8769 lei, în timp ce dolarul canadian (CAD) a ajuns la valoarea de 3,1257 lei. Monedele europene mai puțin utilizate, precum coroana cehă (CZK) și coroana daneză (DKK), au fost evaluate la 0,2082 lei, respectiv 0,6791 lei.

În ceea ce privește monedele din afara spațiului european, leul moldovenesc (MDL) este cotat la 0,2601 lei, iar lira egipteană (EGP) la 0,0898 lei. 100 de forinți maghiari (HUF) valorează 1,2943 lei, iar 100 de yeni japonezi (JPY) sunt echivalenți cu 2,9233 lei.

Coroana norvegiană (NOK) este tranzacționată la 0,4377 lei, în timp ce zlotul polonez (PLN) are o valoare de 1,1906 lei. Coroana suedeză (SEK) este cotată la 0,4630 lei, iar lira turcească (TRY) la 0,1048 lei.

Rubla rusească (RUB) are o valoare de 0,0511 lei, iar leva bulgărească (BGN) este cotată la 2,5920 lei. În același timp, randul sud-african (ZAR) este evaluat la 0,2490 lei, iar realul brazilian (BRL) se tranzacționează la 0,8026 lei.

Renminbi-ul chinezesc (CNY) are o cotație de 0,6073 lei, în timp ce rupia indiană (INR) valorează 0,0490 lei. 100 de woni sud-coreeni (KRW) sunt echivalenți cu 0,3110 lei, iar peso-ul mexican (MXN) este cotat la 0,2339 lei.

Dolarul neo-zeelandez (NZD) a fost cotat la 2,5757 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) la 0,0433 lei. Hryvna ucraineană (UAH) și lira turcească (TRY) au aceeași valoare de 0,1048 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) este evaluat la 1,1778 lei, în timp ce bahtul thailandez (THB) este cotat la 0,1363 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) are o valoare de 0,5558 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene (IDR) se înregistrează o cotație de 0,0264 lei, iar shekelul israelian (ILS) este cotat la 1,2981 lei. În ceea ce privește coroana islandeză, 100 de unități (ISK) sunt evaluate la 3,5401 lei.

Ringgitul malaezian (MIR) este cotat la 1,0287 lei, iar peso-ul filipinez (PHP) valorează 0,0757 lei. Dolarul singaporez (SGD) este evaluat la 3,3713 lei, iar unitatea monetară internațională DST (XDR) este cotată la 5,9302 lei, potrivit cursbnr.ro.