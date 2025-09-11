Social Cursul valutar, 11 septembrie: leul s-a apreciat ușor în raport cu euro și gramul de aur







Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi, 11 septembrie 2025, cursul valutar pentru principalele valute utilizate pe piața valutară internă. Conform cursului oficial publicat, moneda națională s-a apreciat față de euro și gramul de aur, iar în raport cu dolarul american a înregistrat o depreciere.

Potrivit datelor oficiale transmise de BNR, moneda națională s-a apreciat ușor în raport cu euro și gramul de aur, însă a înregistrat o ușoară depreciere față de dolarul american.

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0707 lei, în scădere cu 0,0026 lei față de ziua precedentă. De asemenea, gramul de aur a coborât la 505,2770 lei, marcând un recul de 3,4194 lei. Pe de altă parte, dolarul SUA a urcat la 4,3397 lei, cu 0,0100 lei peste nivelul anterior, indicând o ușoară întărire a monedei americane față de leu.

Dolarul australian s-a apreciat ușor, ajungând la un curs de 2,8660 lei, cu 0,0035 lei mai mult decât în ziua precedentă. În schimb, dolarul canadian a pierdut teren, fiind cotat la 3,1258 lei, în scădere cu 0,0012 lei.

Francul elvețian a continuat tendința de depreciere, ajungând la 5,4290 lei, după un minus de 0,0063 lei. Lira sterlină a coborât și ea, fiind cotată la 5,8604 lei, cu 0,0047 lei sub nivelul anterior.

Printre monedele europene, coroana cehă a scăzut ușor la 0,2076 lei, iar coroana daneză a înregistrat o cotație de 0,6792 lei. Coroana suedeză a fost cotată la 0,4631 lei, în scădere cu 0,0006 lei, în timp ce coroana norvegiană a crescut ușor la 0,4371 lei.

Zlotul polonez s-a depreciat, fiind cotat la 1,1884 lei, cu 0,0034 lei mai puțin. În schimb, 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,2900 lei, marcând o ușoară creștere de 0,0010 lei.

Lira egipteană a crescut ușor până la 0,0900 lei, în timp ce noua liră turcească a rămas stabilă la valoarea de 0,1048 lei. Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară apreciere, fiind cotat la 0,2597 lei. În același timp, 100 de yeni japonezi au scăzut până la 2,9330 lei, marcând o depreciere de 0,0042 lei.

XDR (DST) au înregistrat un curs de 5,9424 lei, marcând o ușoară creștere de 0,0052 unități. Rubla rusească a scăzut marginal la 0,0510 lei, iar leva bulgărească a ajuns la 2,5926 lei, în scădere cu 0,0014.

Randul sud-african a cunoscut o apreciere ușoară, atingând valoarea de 0,2473 lei. Realul brazilian a crescut cu 0,0057, ajungând la 0,8028 lei. De asemenea, moneda Chinei, renminbi (RMB), a fost cotată la 0,6091 lei, cu un avans de 0,0011.

În ceea ce privește alte valute asiatice, rupia indiană a scăzut la 0,0491 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,3116 lei, în scădere cu 0,0003. Peso-ul mexican s-a apreciat ușor, fiind cotat la 0,2329 lei.

Dolarul neo-zeelandez a înregistrat o scădere mai vizibilă, ajungând la 2,5723 lei. Dinarul sârbesc a rămas stabil, la 0,0433 lei, iar moneda Ucrainei, hryvna, a urcat la 0,1051 lei.

Dirhamul din Emiratele Arabe Unite a fost cotat la 1,1815 lei, în creștere cu 0,0027 unități. Bahtul thailandez a pierdut ușor teren, ajungând la 0,1362 lei, potrivit cursbnr.ro.