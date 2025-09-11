Social

Cursul valutar, 11 septembrie: leul s-a apreciat ușor în raport cu euro și gramul de aur

Cursul valutar, 11 septembrie: leul s-a apreciat ușor în raport cu euro și gramul de aurCursul valutar. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi, 11 septembrie 2025, cursul valutar pentru principalele valute utilizate pe piața valutară internă. Conform cursului oficial publicat, moneda națională s-a apreciat față de euro și gramul de aur, iar în raport cu dolarul american a înregistrat o depreciere.

Cursul valutar, 11 septembrie: leul s-a apreciat ușor în raport cu euro și gramul de aur

Potrivit datelor oficiale transmise de BNR, moneda națională s-a apreciat ușor în raport cu euro și gramul de aur, însă a înregistrat o ușoară depreciere față de dolarul american.

Moneda unică europeană a fost cotată la 5,0707 lei, în scădere cu 0,0026 lei față de ziua precedentă. De asemenea, gramul de aur a coborât la 505,2770 lei, marcând un recul de 3,4194 lei. Pe de altă parte, dolarul SUA a urcat la 4,3397 lei, cu 0,0100 lei peste nivelul anterior, indicând o ușoară întărire a monedei americane față de leu.

Dolarul australian s-a apreciat ușor, ajungând la un curs de 2,8660 lei, cu 0,0035 lei mai mult decât în ziua precedentă. În schimb, dolarul canadian a pierdut teren, fiind cotat la 3,1258 lei, în scădere cu 0,0012 lei.

Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție
Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție

Francul elvețian și lira sterlină au continuat tendința de depreciere

Francul elvețian a continuat tendința de depreciere, ajungând la 5,4290 lei, după un minus de 0,0063 lei. Lira sterlină a coborât și ea, fiind cotată la 5,8604 lei, cu 0,0047 lei sub nivelul anterior.

Printre monedele europene, coroana cehă a scăzut ușor la 0,2076 lei, iar coroana daneză a înregistrat o cotație de 0,6792 lei. Coroana suedeză a fost cotată la 0,4631 lei, în scădere cu 0,0006 lei, în timp ce coroana norvegiană a crescut ușor la 0,4371 lei.

Cursul valutar

Cursul valutar. Sursa foto. Arhiva EvZ.

 

Zlotul polonez s-a depreciat, fiind cotat la 1,1884 lei, cu 0,0034 lei mai puțin. În schimb, 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,2900 lei, marcând o ușoară creștere de 0,0010 lei.

Lira egipteană a crescut ușor până la 0,0900 lei, în timp ce noua liră turcească a rămas stabilă la valoarea de 0,1048 lei. Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară apreciere, fiind cotat la 0,2597 lei. În același timp, 100 de yeni japonezi au scăzut până la 2,9330 lei, marcând o depreciere de 0,0042 lei.

Cursul valutar: Fluctuații ușoare pentru monedele internaționale

XDR (DST) au înregistrat un curs de 5,9424 lei, marcând o ușoară creștere de 0,0052 unități. Rubla rusească a scăzut marginal la 0,0510 lei, iar leva bulgărească a ajuns la 2,5926 lei, în scădere cu 0,0014.

Randul sud-african a cunoscut o apreciere ușoară, atingând valoarea de 0,2473 lei. Realul brazilian a crescut cu 0,0057, ajungând la 0,8028 lei. De asemenea, moneda Chinei, renminbi (RMB), a fost cotată la 0,6091 lei, cu un avans de 0,0011.

În ceea ce privește alte valute asiatice, rupia indiană a scăzut la 0,0491 lei, iar 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,3116 lei, în scădere cu 0,0003. Peso-ul mexican s-a apreciat ușor, fiind cotat la 0,2329 lei.

Dolarul neo-zeelandez a înregistrat o scădere mai vizibilă, ajungând la 2,5723 lei. Dinarul sârbesc a rămas stabil, la 0,0433 lei, iar moneda Ucrainei, hryvna, a urcat la 0,1051 lei.

Dirhamul din Emiratele Arabe Unite a fost cotat la 1,1815 lei, în creștere cu 0,0027 unități. Bahtul thailandez a pierdut ușor teren, ajungând la 0,1362 lei, potrivit cursbnr.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:55 - Protecția cablurilor subacvatice devine prioritate. Amenințările Chinei cresc în intensitate
17:42 - Raluca Bădulescu la autostop: Dacă dricul mă lua, stăteam pe capac cu ăla mort
17:35 - Mirel Curea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Un Stolojan la puterea 10, schimonosit de răutate”
17:29 - Nicușor Dan, punct de vedere despre alegerile din Capitală. Președintele, sfat pentru Coaliție
17:22 - Prima femeie prefect din România va fi consiliera premierului Ilie Bolojan
17:16 - Michelle Obama vine la București. Este pentru prima dată

Proiecte speciale