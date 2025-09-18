Cursul valutar, 18 septembrie 2025: Euro și aurul își continuă trendul ascendent

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 18 septembrie 2025, noile cotații valutare de referință. Potrivit datelor oficiale, moneda unică europeană continuă să câștige teren în raport cu leul, iar prețul aurului se menține pe un trend ascendent.

Astfel, euro a fost cotat la 5,0695 lei, apropiindu-se din nou de pragul psihologic de 5,70 lei. Dolarul american a înregistrat și el o ușoară apreciere, ajungând la 4,2820 lei, în timp ce lira sterlină a crescut la 5,8441 lei.

Francul elvețian face notă discordantă, fiind singura dintre principalele valute care a scăzut față de leu, până la 5,4347 lei. În ceea ce privește gramul de aur, potrivit BNR, a continuat să se aprecieze, fiind cotat la 505,3604 lei, în creștere cu mai puțin de un leu față de ziua precedentă.

De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (DST), utilizată în tranzacțiile dintre băncile centrale, a fost stabilită la 5,8966 lei.

Banca Națională a României a publicat noile cotații pentru alte valute internaționae. Astfel, dolarul australian este cotat la 2,8479 lei, în timp ce dolarul canadian se situează la un nivel de 3,1094 lei. Monedele europene își păstrează stabilitatea, coroana cehă având un curs de 0,2085 lei, iar coroana daneză se tranzacționează la 0,6791 lei.

Pe segmentul monedelor din afara Uniunii Europene, lira egipteană are o valoare de 0,0889 lei. În același timp, pentru 100 de forinți maghiari se plătesc 1,3050 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 2,9069 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2601 lei, în timp ce coroana norvegiană se află la un nivel de 0,4364 lei. Zlotul polonez înregistrează o cotație de 1,1913 lei, iar coroana suedeză se situează la 0,4616 lei.

În ceea ce privește moneda turcească, lira este evaluată la 0,1034 lei. Rubla rusească are o valoare de 0,0515 lei, iar leva bulgărească este cotată la 2,5920 lei.

Potrivit datelor oficiale ale BNR, moneda sud-africană este cotată la 0,2468 lei. Realul brazilian se situează la o valoare de 0,8063 lei, iar renminbi-ul chinezesc are un curs de 0,6026 lei.

Moneda indiană este evaluată la 0,0486 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni sunt echivalenți cu 0,3191 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2346 lei, iar dolarul neo-zeelandez ajunge la 2,5298 lei.

Pe lista cursurilor actualizate se regăsește și dinarul sârbesc, cu o valoare de 0,0433 lei, în timp ce hryvna ucraineană este cotată la 0,1038 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,1658 lei. Bahtul thailandez se situează la 0,1347 lei, iar dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5505 lei. În ceea ce privește rupia indoneziană, 100 de unități valorează 0,0259 lei.

Shekelul israelian are un curs de 1,2811 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze, cotația este de 3,5501 lei. Ringgitul malaysian este tranzacționat la 1,0205 lei, în timp ce peso-ul filipinez valorează 0,0751 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,3483 lei, potrivit cursbnr.ro.