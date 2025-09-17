Dolarul atinge minimul ultimilor patru ani. Euro câștigă teren

Dolarul american a pierdut teren marți pe piețele internaționale, coborând la cel mai redus nivel din ultimii patru ani față de euro. Evoluția vine pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală va anunța o scădere a dobânzii-cheie în această săptămână. „Dolarul se tranzacţionează cu un ton apăsat pe toate fronturile, pe măsură ce investitorii se pregătesc pentru un mesaj dovish în comunicatul de miercuri, rezumatul ‘dot plot’ şi conferinţa de presă”, a declarat Karl Schamotta, strateg-şef la Corpay, potrivit Reuters.

Moneda europeană a crescut cu 0,9%, ajungând la 1,1867 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din septembrie 2021. În paralel, indicele dolarului, care urmărește evoluția acestuia față de șase valute majore, a scăzut cu 0,7%, până la 96,636 — nivel nemaiatins din 1 iulie.

Piețele financiare anticipează o reducere de 25 de puncte de bază, în condițiile în care datele recente au arătat o slăbire semnificativă a pieței muncii. Președintele Fed, Jerome Powell, este așteptat să ofere clarificări în conferința de presă de miercuri, după anunțul oficial programat la ora 14:00 (ora Washingtonului).

„Jerome Powell şi echipa sa sunt văzuţi minimizând riscurile inflaţioniste şi exprimând o orientare clară către susţinerea pieţei muncii — lucru care ar putea pregăti scena pentru o serie de reduceri succesive în lunile următoare — iar traderii se poziţionează pentru mişcări asimetrice pe majoritatea perechilor valutare majore”, a mai spus Schamotta.

Rezultatele privind vânzările cu amănuntul, peste așteptări în august, au oferit un sprijin limitat dolarului. Îngrijorările investitorilor persistă însă, în contextul încetinirii angajărilor și al costurilor mai mari pentru bunurile importate din cauza tarifelor comerciale.

„Un nou set de date solide sugerează că economia SUA rămâne într-o formă decentă, în ciuda încetinirii recente a creşterii ocupării forţei de muncă”, a scris Jonas Goltermann, economist-şef adjunct la Capital Economics.

„Acest lucru sugerează că FOMC va menţine un ritm mai gradual al relaxării monetare decât cel anticipat de pieţe şi că randamentele Trezoreriei, precum şi dolarul, ar putea înregistra o revenire de aici”, a adăugat acesta.

Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5%, până la 1,366 dolari, marcând cel mai ridicat nivel din ultimele două luni. Datele oficiale au indicat o ușoară slăbire a pieței muncii din Marea Britanie, reducând temerile Băncii Angliei privind inflația. BoE este așteptată să mențină dobânda neschimbată săptămâna aceasta, după reducerea anterioară din august.

În zona euro, moneda unică a fost sprijinită de o creștere modestă a producției industriale în iulie și de încrederea mai ridicată a investitorilor germani, potrivit institutului ZEW.

În raport cu yenul japonez, dolarul a scăzut cu 0,7%, fiind cotat la 146,35 yeni, minimul ultimei luni. Piețele așteaptă reuniunea Băncii Japoniei de vineri, unde se anticipează păstrarea dobânzii la 0,5%.

Pe segmentul cripto, bitcoin a revenit ușor după trei sesiuni negative consecutive. Moneda digitală a avansat cu 1%, fiind tranzacționată la 116.511 dolari.