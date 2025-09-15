Social

Cursul valutar, 15 septembrie: Euro și aurul au scăzut

Cursul valutar, 15 septembrie: Euro și aurul au scăzutCursul valutar. Sursa foto: Pixabay
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar valabil pentru data de 15 septembrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, moneda unică europeană a înregistrat o ușoară depreciere în raport cu leul. Totodată, valoarea gramului de aur a scăzut, fiind stabilită la 504,1740 lei.

Cursul valutar, 15 septembrie: Cotațiile principalelor valute la început de săptămână

Moneda unică europeană este cotată la 5,0632 lei, în timp ce dolarul american este tranzacționat la un curs de 4,3104 lei. Francul elvețian înregistrează o valoare de 5,4178 lei, iar lira sterlină se situează la 5,8585 lei. Prețul unui gram de aur a fost cotat la 504,1740 lei.

În ceea ce privește alte valute internaționale, dolarul australian are o cotație de 2,8685 lei, iar cel canadian la 3,1161 lei. Coroana cehă este tranzacționată la 0,2081 lei, în timp ce coroana daneză are un curs de 0,6783 lei.

Pentru lira egipteană, cursul este de 0,0895 lei. În cazul monedelor asiatice, 100 de yeni japonezi valorează 2,9244 lei. Pentru monedele din regiune, 100 de forinți maghiari sunt echivalenți cu 1,3002 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2601 lei.

Valorile de referință pentru alte monede internaționale

Coroana norvegiană (NOK) este cotată la 0,4380 lei, iar cea suedeză (SEK) are o valoare de 0,4628 lei. Zlotul polonez (PLN) se situează la 1,1920 lei, în timp ce lira turcească (TRY) ajunge la 0,1042 lei. Rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0522 lei.

Leva bulgărească (BGN), folosită în statul vecin, are un curs de 2,5888 lei. Din zona sudică a Africii, randul sud-african (ZAR) valorează 0,2486 lei, iar din America Latină, realul brazilian (BRL) este cotat la 0,8054 lei.

Moneda chineză, renminbi (CNY), este evaluată la 0,6052 lei, în timp ce rupia indiană (INR) este tranzacționată la 0,0489 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), valoarea este de 0,3106 lei, iar peso-ul mexican (MXN) are un curs de 0,2339 lei.

Pe zona Oceaniei, dolarul neo-zeelandez (NZD) este cotat la 2,5674 lei. Dinarul sârbesc (RSD), utilizat în țara vecină din vest, are o valoare de 0,0432 lei, iar moneda ucraineană, hryvna (UAH), este evaluată la 0,1045 lei.

Cursul valutar pentru monede din afara UE

Dirhamul din Emiratele Arabe Unite (AED) are un curs de 1,1735 lei, iar bahtul thailandez (THB) este cotat la 0,1352 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) se situează la 0,5541 lei, iar pentru 100 de rupii indoneziene (IDR) cursul este de 0,0263 lei.

Moneda israeliană, shekelul (ILS), are o valoare de 1,2895 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze (ISK) sunt echivalente cu 3,5358 lei, iar ringgitul malaezian (MYR) are o cotă de 1,0251 lei.

Peso-ul filipinez (PHP) este cotat la 0,0753 lei, iar dolarul singaporez (SGD) se situează la 3,3626 lei. În ceea ce privește de DST  (XDR), unitatea de cont folosită de FMI are o valoare de 5,9170 lei, informează cursbnr.ro.

