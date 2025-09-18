De ce plătesc românii rate atât de mari. Acuzațiile unui cunoscut economist pentru BNR

Economistul Radu Georgescu a publicat, marți, o analiză ironică pe tema situației economice din România, pe care a comparat-o cu realitățile globale.

În opinia sa, explicațiile oficiale privind deficitul comercial și modul în care Banca Națională gestionează inflația arată o ruptură tot mai mare între România și restul lumii.

România a înregistrat în 2024 cel mai mare deficit comercial din Uniunea Europeană, de 34 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 9% din PIB. Guvernul a explicat că unul dintre motive ar fi consumul ridicat de produse de import, între care și fructe exotice precum avocado.

Radu Georgescu a reacționat ironic la această interpretare:

„Guvernul României a făcut ieri o descoperire care va revoluționa tot ce știm despre economie. România are cel mai mare deficit comercial din Europa deoarece românii mănâncă prea mult avocado. Probabil este cea mai mare descoperire a umanității de la pâinea feliată până acum. De ieri, datorită descoperirii Guvernului României, economia pe planeta Pământ nu va mai fi niciodată la fel.”

În același timp, economistul a făcut o comparație cu situația din Statele Unite ale Americii.

Marți, Federal Reserve (Fed), banca centrală americană, a decis să reducă dobânda de referință, măsură menită să susțină economia prin scăderea costurilor de creditare pentru populație și companii.

„Pe planeta Pământ este o țară care are cea mai mare economie. Această țară se numește Statele Unite ale Americii. Ieri, Banca Centrală din SUA a micșorat dobânda de referință. Vrea să micșoreze ratele la creditele bancare. În acest fel ajută populația și companiile”, a subliniat Georgescu.

În contrapunct, el arată că România se află pe o traiectorie inversă:

„În timp ce în toate țările inflația scade, în România inflația crește accelerat. În România este cea mai mare inflație din Europa. În timp ce în toate țările scad dobânzile la credite, în România cresc ratele la credite. În România sunt cele mai mari dobânzi la credite din Europa.”

Banca Națională a României (BNR) a fost ținta unor critici dure din partea economistului. Acesta a subliniat că instituția nu și-a îndeplinit obiectivele majore – controlul inflației și stabilitatea dobânzilor – și că guvernatorul Mugur Isărescu tratează situația cu superficialitate.

„BNR ratează în fiecare an obiectivele sale. Principalul obiectiv al BNR este inflația. Al doilea este nivelul dobânzilor. Într-o firmă privată, conducerea ar fi fost schimbată de mult. În acest context, guvernatorul BNR face glume de stand-up comedy și ne spune că ‘vom avea o inflație cu o cocoașă frumușică’”, a transmis Georgescu.

Tonul ironic al economistului s-a păstrat până la final, când a sugerat că România a ajuns să funcționeze după reguli desprinse de realitate.

„Având în vedere mersul lucrurilor în România, eu nu m-aș mira să vedem într-o dimineață la TV o știre Breaking News că Guvernul a vândut, din greșeală, România pe OLX.”

Datele oficiale publicate de Eurostat și INS confirmă că România se confruntă în prezent cu cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, de aproape 10% în august 2025. În același timp, deficitul comercial a continuat să crească, în pofida măsurilor guvernamentale de plafonare a unor prețuri și de reducere a cheltuielilor bugetare.

În contrast, media inflației din UE este de 2,4%, în timp ce în zona euro se situează la 2%, exact în linie cu ținta de politică monetară a Băncii Centrale Europene (BCE).