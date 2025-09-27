Ce mai cumperi astăzi cu un leu. Drumul unei monede care a fost cândva rege

Valoarea bancnotei de 1 leu a scăzut considerabil în ultimii ani. Inflația și scumpirile au redus puterea de cumpărare a acestei monede, iar astăzi devine tot mai dificil să găsești produse care să coste doar 1 leu.

Cel mai puternic leu din istoria României a fost cel din 1867, atunci când cu 1 leu puteai cumpăra zece pâini, un litru de vin costa 40 bani, kilogramul de carne costa 34 bani, iar kilogramul de cartofi era 5 bani. În perioada comunistă, cu 1 leu se puteau cumpăra produse precum o înghețată Polar, pâine, iaurt, ziare, cartofi, dulciuri.

Roșie – 0,91 lei

Ardei gras Bianca – 0,85 lei

2 prune – 0,98 lei

Dovlecel – 0,75 lei

2 ardei iuți – 0,83 lei

2 morcovi – 0,87 lei

2 cepe – 0,72 lei

1 măr – 0,98 lei

1 banană – 0,91 lei

Ouă și lactate

1 ou – 0,80 lei

1 chiflă – 0,59 lei

Baton de halva cu vanilie – 0,92 lei

30 g biscuiți cu aromă de vanilie – 0,86 lei

18 g biscuiți cu bezea și granule cu aromă de căpșuni – 0,55 lei

45 g pufuleți – 0,90 lei

8 g sare de lămâie – 0,47 lei

7 g drojdie uscată – 0,71 lei

8 g zahăr cu scorțișoară – 0,49 lei

13 g pudră pentru băuturi instant (aromatizată cu zahăr, cafea solubilă și lapte praf degresat) – 1 leu

8 g zahăr vanilinat – 0,40 lei

25 ml aromă de rom – 0,69 lei

8 g pătrunjel – 0,69 lei

6 g pătrunjel – 0,69 lei

8 g cimbru – 0,69 lei

4 g tarhon – 0,90 lei

20 g muștar – 0,90 lei

8 g mărar – 0,69 lei

15 g usturoi granulat – 0,90 lei

17 g boia dulce – 0,90 lei

500 ml apă de izvor plată – 1 leu

1 burete de vase cu canelură – 0,55 lei

15 șervețele umede cu ulei de argan – 0,79 lei

100 de scobitori – 0,99 lei

În epoca comunistă, inflația era controlată artificial, iar prețurile erau foarte diferite față de prezent:

-Puii de Avicola – 14 lei/kg

-Carne de porc (carcasă) – 31 lei/kg, mușchiuleț – 70 lei/kg

-Pește congelat (stavrid) – 13 lei/kg

-Lapte la sticlă – 2,20 lei/l

-Iaurt mic – 0,90 lei

-Vodka Stalichnaya – 50 lei

-Pâine intermediară – 2,20 lei

-Polar (înghețată) – 1 leu

Ziarele costau 50 de bani, cărțile între 5 și 20 de lei, iar sticlele de lapte sau sifon trebuiau returnate pentru a recupera o parte din bani.

Istoria leului românesc începe la 22 aprilie 1867, când a fost stabilită oficial moneda națională a României. Leul a fost conceput ca o monedă bimetalică, având etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur, și a fost împărțit în 100 de diviziuni numite bani. Primele monede emise erau divizionare, realizate din bronz, cu valori nominale de 1, 2, 5 și 10 bani, și au fost bătute în Anglia în 1867. Această perioadă marchează începutul unui sistem monetar unificat în România, care până atunci folosea diverse monede străine, precum ruble rusești sau franci francezi.

În 1868, România a emis prima monedă de aur cu valoarea nominală de 20 de lei, într-un tiraj foarte restrâns de doar 200 de exemplare, considerată astăzi o probă rară. La începutul anilor 1870, au apărut și monedele de argint cu valori nominale de 50 de bani, 1 leu și 2 lei, iar începând cu 1880 s-au emis și monede de argint de 5 lei. Monedele de aur pentru circulație au fost introduse în 1883 și 1890, realizate de gravori celebri din Germania și Franța. Din cauza lipsei unei monede naționale solide înainte de 1870, toate taxele și dările se plăteau în aur, iar valuta străină era folosită frecvent.

La 3 martie 1870 a fost înființată Monetăria Statului, care a început să bată monedele românești local, după ce până atunci majoritatea erau produse în străinătate, mai ales la Birmingham. În același an, au fost emise monedele de argint de 1 leu și de aur de 20 de lei, cu design realizat de gravori renumiți. În 1877 au apărut primele bilete ipotecare, valori de 5, 10, 20, 50, 100 și 500 de lei, emise de Ministerul de Finanțe pentru a sprijini financiar Războiul de Independență. Acestea reprezentau primele însemne monetare de hârtie.

În 1880, a fost înființată Banca Națională a României, singura instituție autorizată să emită monedă de metal și hârtie. În 1900, legea a permis emiterea de monede de nichel cu valori de 5, 10 și 20 bani, bătute la Monetăria din Bruxelles. În 1906, pentru sărbătorirea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, s-a emis o serie de monede de aur cu valori de 12,5, 20, 25, 50 și 100 lei.

România a aderat la Uniunea Monetară Latină în 1889, alături de Austro-Ungaria, Bulgaria, Venezuela, Serbia, Muntenegru și San Marino, organizație care permitea schimbul liber al monedelor naționale la standarde comune de aur și argint. De exemplu, moneda de aur de 20 de franci francezi era echivalentă cu moneda de 20 de lei românești. Această aderare a consolidat poziția leului ca monedă europeană stabilă, până la izbucnirea Primului Război Mondial.

După Primul Război Mondial, România a intrat pe panta inflației, din cauza distrugerii economiei, a banilor străini din teritoriile nou-dobândite și a emisiunilor monetare de ocupație. Situația s-a agravat după al Doilea Război Mondial, când intrarea Armatei Roșii pe teritoriul țării a impus acceptarea leului de ocupație sovietic și plata unor uriașe despăgubiri, ceea ce a dus la inflații astronomice în 1946-1947. În 1946 a fost emisă moneda de 100.000 lei, iar în 1947 bancnota de 5.000.000 lei, cele mai mari nominale din istoria României.

În 1947, regimul comunist a realizat o denominare la un raport de 1 leu stabilizat pentru 20.000 de lei vechi, fără avertisment prealabil. Această măsură a fost gândită pentru a limita capacitatea claselor mijlocii și superioare de a-și păstra veniturile după naționalizări și colectivizare.

În 1952, a avut loc o nouă reformă monetară, cu raporturi variabile pentru bani lichizi, depozite și datorii, care puteau fi între 20 și 400 de lei vechi pentru 1 leu nou. În perioada comunistă, leul și-a pierdut paritatea cu aurul, iar cursul de schimb era fixat de conducerea statului. Comerțul cu valută era ilegal și putea fi pedepsit cu până la 10 ani de închisoare.

După revoluția din 1989, România a trecut la un sistem monetar mai stabil. În 2005, leul românesc a fost redenominat, pierzând ultimele patru zerouri. Astfel, 10.000 lei vechi au devenit 1 leu nou, cu simbol bancar RON. Monedele aflate în circulație sunt 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 bani, iar bancnotele sunt 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei (emisiune 2021), 50 lei, 100 lei, 200 lei (2006) și 500 lei.

Bancnotele moderne au elemente de securitate avansate, cum ar fi fereastra transparentă, filigranul, banda iridescentă, microperforațiile și imprimarea în relief. În 2021, pentru prima dată, o bancnotă românească a înfățișat o personalitate feminină – Ecaterina Teodoroiu – pe bancnota de 20 lei. Bancnotele de polimer, rezistente și mai sigure, au devenit standard, iar monedele comemorative din alamă sau aur sunt lansate periodic pentru colecționari, marcând momente istorice importante.

Astfel, leul românesc a trecut prin patru etape majore, reflectând istoria politică și economică a țării: de la monedele de bronz și aur din secolul XIX, la denominările multiple ale perioadei comuniste, și până la leul modern, sigur și digitalizabil, care circulă astăzi în România.