Politica

Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, din nou pe primul loc

Guvernul României / sursa foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului în august, urmat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a urcat de pe poziția a patra în iulie, potrivit Barometrului vizibilității miniștrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia.

Bolojan, primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului

Premierul Ilie Bolojan se află pe primul loc în topul vizibilității, cu peste 31.000 de apariții în presa scrisă și online - un număr mai mic decât în iulie - pe fondul discuțiilor despre pachetele 2 și 3 de reformă pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ocupă locul al doilea, urcând de pe poziția a patra, în urma numeroaselor declarații legate de reglementările privind activitatea firmelor și a deciziei agenției Fitch de a reconfirma ratingul suveran al României la nivel BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, cu perspectivă negativă.

Pe locul al treilea se află ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a coborât o poziție față de iulie, având mai multe apariții în presă în urma scandalului legat de Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, după acuzațiile grave formulate de familia unei paciente privind tratamentul primit. De asemenea, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a coborât de pe locul 3, pe locul 4.

Diana Buzoianu

Buzoianu. Sursa foto Arhiva EVZ

Daniel David, pe locul al cincilea în topul vizibilității

Ministrul Educației, Daniel David, se află pe locul al cincilea în topul vizibilității, menținându-și astfel poziția.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a urcat de pe locul nouă pe poziția a șasea, având vârfuri de vizibilitate odată cu participarea la a patra reuniune a Trilateralei România–Ucraina–Republica Moldova, unde a subliniat rolul României în consolidarea conectivității transfrontaliere și în sprijinirea integrării europene accelerate a Ucrainei și Republicii Moldova.

De asemenea, convorbirea cu Kaja Kallas, Înalt Reprezentant pentru politica externă a UE, despre negocierile privind încheierea războiului din Ucraina a adus noi apariții, Țoiu afirmând că România consideră esențială asigurarea unei păci durabile.

Oana Țoiu

Oana Țoiu. Sursă foto: Facebook

Finalul clasamentului

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, se menţine pe poziţia a 7-a, fiind urmat, ca și în iulie, de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Pe locurile nouă și zece se află ministrul Economiei, Radu Miruță, respectiv ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, fiecare cu 2.000–3.000 de apariții în presa scrisă și online. Miruță a coborât de pe locul șase, iar Moșteanu a urcat de pe poziția a unsprezecea.

Vicepremierul Tanczos Barna și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, au între 1.000 și 2.000 de mențiuni în presa scrisă și online.

Șapte membri ai Guvernului au înregistrat în august sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online, comparativ cu patru în iulie. Printre aceștia se numără ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

