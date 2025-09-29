Senatul a adoptat legea care blochează majorarea salariilor șefilor companiilor cu datorii și pierderi

Senatul a adoptat luni proiectul inițiat de Oana Țoiu, vicepreședintele USR, care interzice majorarea indemnizațiilor pentru directorii companiilor de stat care înregistrează datorii şi pierderi. Senatul este prima cameră care a dezbătut inițiativa, iar proiectul ajunge acum la Camera Deputaților pentru votul final. „Legea noastră aduce o regulă simplă: performanţă înainte de privilegii”, a spus Oana Ţoiu, iniţiatoarea legii, potrivit unui comunicat de presă emis de USR.

Inițiativa legislativă a primit 104 voturi pentru, iar 12 senatori s-au abținut. Senatul este prima cameră sesizată, astfel că proiectul va fi trimis la Camera Deputaților pentru votul final.

USR a transmis că operatorii economici unde statul sau autoritățile locale dețin majoritatea acțiunilor și au datorii la bugetul de stat la sfârșitul anului precedent nu pot majora remunerațiile fixe ale membrilor consiliilor de administrație sau de supraveghere, precum și ale directorilor ori membrilor directoratului, peste nivelul prevăzut în ultimul buget aprobat.

Ea a adăugat: „Aceste datorii de miliarde nu au fost doar tolerate, ci şi răsplătite adesea prin creşteri salariale ale consiliilor de administraţie”.

Oana Țoiu a precizat că, odată cu adoptarea proiectului, șefii companiilor de stat nu vor mai putea să își mărească salariile cât timp au datorii la bugetul asigurărilor sociale, la sănătate sau alte impozite neachitate.

„Nu se mai poate ca unii antreprenori să aibă popriri pe conturi pentru fiecare leu datorat, iar alţii să îşi mărească salariile prin decizia statului, deşi datorează miliarde. Efectul nu este doar unul bugetar, ci şi moral”, a mai adăugat aceasta.

Partidul a transmis că inițiativa urmărește să responsabilizeze managementul companiilor de stat și să oprească „practicile abuzive” prin care șefii primesc bonusuri în timp ce firmele acumulează pierderi și restanțe la plata taxelor și impozitelor.

„Prioritatea şefilor din companiile de stat trebuie să fie încadrarea în buget şi performanţa economică, nu maximizarea beneficiilor personale”, a subliniat USR.

„Consider că este de datoria noastră să transmitem un semnal clar: atâta timp cât compania înregistrează pierderi an de an, când există restanţe mari către stat, prioritatea absolută trebuie să fie redresarea economică, echilibrarea balanţei de plăţi şi încadrarea în bugetele aprobate, şi nu creşterea remuneraţiilor conducerii”, a spus senatorul USR Cătălin Mîndru, în timpul dezbaterilor din plenul Senatului.