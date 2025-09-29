Umbrărescu, interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care conduce cel mai puternic grup românesc de construcții, este interesat să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, potrivit Economedia.

Informația a fost confirmată de Remus Borza, care a precizat pentru sursa menționată anterior că discuțiile se poartă în prezent mai ales cu companii românești interesate de preluare.

„Dorinel Umbrărescu, n.r.) este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a spus Remus Borza, cel care administrează planul de restructurare financiară pentru Liberty Galaţi și preşedintele Euro Insol.

Liberty Galați, combinatul deținut de Sanjeev Gupta, om de afaceri indian din industria metalurgică, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură menită să evite insolvența. Luna trecută, creditorii și instanța au aprobat planul de restructurare propus.

Datoriile Liberty Galați se ridică la aproximativ un miliard de euro, iar statul român are de recuperat aproape jumătate din această sumă. Este vorba despre două linii de finanțare acordate de EximBank, în valoare de circa 300 de milioane de euro, și despre creanțe către ANAF, estimate la aproximativ 200 de milioane de euro.

Statul român caută investitori pentru Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați, aflate în dificultate financiară din cauza costurilor la energie, a prețurilor la oțel și a importurilor masive. Ambele companii sunt în concordat preventiv și urmează să fie restructurate.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați”, a mai spus acesta, pentru Economedia.

Umbrărescu a cumpărat ATE Bank în 2013, iar un an mai târziu i-a schimbat numele în Banca Română de Credite și Investiții (BRCI), cu intenția de a construi o bancă universală. Proiectul nu a avut succes, instituția acumulând pierderi și înregistrând un bilanț tot mai redus de la an la an.

În aprilie 2020, Gupta a cumpărat BRCI, potrivit profit.ro. El a achiziționat instituția în nume propriu și deține 99,35% din capital. Totodată, a preluat împrumuturile subordonate de 35 de milioane de lei acordate anterior de Umbrărescu și de fiii săi pentru a susține solvabilitatea băncii încă din 2015.

Umbrărescu deține și combinatul siderurgic Oțelul Roșu din județul Caraș-Severin. El a preluat unitatea anul trecut, prin firma Eco Wind Power, controlată de familia sa.