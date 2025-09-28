Actorul Vijay oferă câte 200.000 de rupii familiilor victimelor busculadei din Karur. 39 de oameni au murit

Actorul devenit politician Vijay a transmis că este profund îndurerat după tragedia petrecută la mitingul partidului său din Karur, unde îmbulzeala a dus la moartea a cel puțin 39 de persoane și la rănirea altor zeci. „Mă rog la Dumnezeu ca toți cei dragi nouă care sunt răniți și se află sub tratament să se recupereze rapid”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Într-o postare pe X, Vijay a transmis condoleanțe victimelor busculadei din Karur. El a scris că „inima îi este frântă” și că „se zbate în durere și tristețe insuportabile, de nedescris”.

„Mă rog la Dumnezeu ca toți cei dragi nouă care sunt răniți și se află sub tratament să se recupereze rapid și să se întoarcă acasă. De asemenea, vă asigur că Tamilaga Vettri Kazhagam va oferi cu fermitate tot sprijinul necesar celor dragi nouă care se află sub tratament”, a scris el în postarea sa.

Vijay a anunțat că fiecare familie îndoliată va primi 200.000 de rupii (aproximativ 2.000 de euro), iar fiecare persoană rănită va primi 20.000 de rupii (aproximativ 200 de euro).

Panica a izbucnit la un miting al partidului Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), condus de Vijay, organizat înaintea alegerilor statale din Tamil Nadu din 2026. Potrivit poliției și presei, sosirea lui Vijay a fost întârziată cu câteva ore, ceea ce a provocat frustrare în rândul mulțimii, mai numeroasă decât se anticipase. NDTV relatează că la eveniment au participat aproximativ 27.000 de persoane, deși erau așteptate doar 10.000.

Acest incident a provocat haos, unele persoane leșinând din cauza căldurii și aglomerației, în timp ce altele au fost călcate în picioare pe măsură ce panica se răspândea.

„Totuși, în acest moment, este datoria mea, ca membru al familiei voastre, să vă fiu alături, dragii mei, cu inima grea”, a scris Vijay în postarea sa.

Ministrul-șef al statului Tamil Nadu, MK Stalin, a anunțat anterior o compensație de 1 milion de rupii pentru familiile celor care au murit.

Prim-ministrul Narendra Modi a reacționat, de asemenea, la nefericitul incident. „Incidentul nefericit care a avut loc în timpul unui miting politic în Karur, Tamil Nadu, este extraordinar de trist”, a scris el pe X.