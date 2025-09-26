Politica

Ionel Obretin, fost polițist și om de afaceri, numit președinte interimar la ANPC

Ionel Obretin, fost polițist și om de afaceri, numit președinte interimar la ANPCSursă foto: Facebook
Atribuțiile de conducere ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor fi preluate de vicepreședintele Ionel Obretin. Acesta îl succede pe Sebastian Hotca, care a exercitat funcția de președinte interimar după demiterea lui Cristian Popescu-Piedone.

ANPC are un nou interimar după deciziile instanței

Premierul a semnat decizia prin care vicepreședintele ANPC, Ionel Obretin, va prelua atribuțiile de președinte interimar, potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. „Domnul Hotca rămâne vicepreședinte”, a precizat aceasta.

Această schimbare intervine în aceeași zi în care Curtea de Apel București a eliminat interdicția ca Sebastian Hotca să-și exercite funcția de președinte al ANPC, impusă anterior ca parte a controlului judiciar. Astfel, Hotca revine la funcția de vicepreședinte, iar Obretin preia interimatul.

Noul șef interimar a lucrat a lucrat timp de 25 de ani în MAI

Ionel Cristinel Obretin nu are CV-ul publicat pe site-ul ANPC, dar experiența sa include 25 de ani în Ministerul de Interne, unde a lucrat până în 2017. În politică, Obretin a candidat pentru primăria comunei Bucinișu în 2020 și a fost pe lista PNL pentru Camera Deputaților în 2024.

Declarația de avere arată că deține, împreună cu soția, un apartament și o casă în Caracal, un teren în Bucinișu, un Volkswagen Touareg și o Dacia Logan. Familia are două credite în valoare totală de aproape 400.000 de lei și euro. Veniturile lui în 2024 au fost de 84.600 de lei, inclusiv pensia de la Ministerul de Interne.

Cine este noul șef de la ANPC

Ionel Obretin, fost polițist și om de afaceri, preia atribuțiile de președinte al ANPC. Este absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a urmat cursuri de relații internaționale și un masterat, fiind în prezent doctorand la Școala Doctorală „Academician Radu Voinea” din Craiova.

Noul președinte interimar va coordona activitatea ANPC, care include controlul pieței, verificarea respectării drepturilor consumatorilor și aplicarea sancțiunilor administrative.

Anterior, conducerea ANPC a fost afectată de anchete penale. Șeful interimar Hotca și directorul general Paul Anghel sunt cercetați pentru abuz în serviciu și șantaj, într-un dosar privind mutarea unui angajat pentru interese politice sau personale.

