Șefii ANPC se pot întoarce la serviciu. Curtea de Apel București a ridicat interdicția exercitării funcțiilor

Curtea de Apel București a admis parțial plângerile formulate de Sebastan Ioan Hotca, președinte interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), și Paul Anghel-Silviu, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul instituției, împotriva ordonanței DNA Timișoara care impunea controlul judiciar și interdicția de a-și exercita funcțiile.

Decizia, pronunțată vineri și definitivă, ridică obligația ca cei doi să nu desfășoare activitățile corespunzătoare funcțiilor lor, însă măsura controlului judiciar și celelalte obligații rămân în vigoare.

„Admite, în parte, plângerea formulată de către inculpatul Anghel Paul-Silviu împotriva ordonanței nr. 19/18/P/2025, din data de 19.09.2025, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA – Serviciul Teritorial Timișoara, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar (...) dispune încetarea obligației de a nu desfășura activitatea/atribuțiile, exclusiv corespunzătoare funcției de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, în exercitarea căreia se reține că a comis infracțiunea”, se arată în minuta Curții de Apel București.

O decizie similară a fost pronunțată și în cazul lui Sebastan Ioan Hotca: „În baza art. 213 alin. 6 C.proc.pen. dispune încetarea obligației de a nu desfășura activitatea/atribuțiile corespunzătoare funcției de președinte al ANPC, în exercitarea căreia se reține că a comis infracțiunea.”

Pe 19 septembrie 2025, DNA Timișoara a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a secretarului de stat Nedelcea Constantin-Flavius, din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În aceeași zi, procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile pentru Hotca și Anghel.

Hotca este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, iar Anghel de șantaj. Ancheta vizează mutarea temporară a unei persoane vătămate, V.I.C., din funcția de conducere de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin într-o altă funcție în cadrul ANPC, într-un mod care ar fi servit interese individuale sau politice și nu pe cele ale instituției.

„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe perioade succesive, între octombrie 2024 și iulie 2025, pe o funcție de șef serviciu în cadrul ANPC, pentru satisfacerea unor interese individuale sau de grup”, se arată în comunicatul DNA.

Pe 29 august 2024, Paul Anghel, cu sprijinul unei alte persoane din ANPC, ar fi exercitat asupra victimei acte de constrângere morală, prin amenințări și presiuni, pentru ca aceasta să renunțe la funcție și să rămână în concediul pentru creșterea copilului. Ulterior, pe 8 septembrie 2025, Nedelcea ar fi încercat să împiedice ancheta, avertizând unul dintre posibilii participanți.

Pe durata controlului judiciar, Hotca și Anghel trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu comunice direct sau indirect cu persoana vătămată și să respecte interdicțiile stabilite anterior privind desfășurarea atribuțiilor în cadrul ANPC, ultima interdicție fiind ridicată prin decizia instanței.