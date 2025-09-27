Tichetele de energie după 27 septembrie. Ce trebuie să facă cei care nu au depus cererea la timp

Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, mai mult de 15.000 de apeluri din partea cetățenilor interesați de tichetele de energie, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.

„Am fost la call-center-ul ANPIS, acolo unde colegii noștri răspund zilnic la mii de întrebări de la oameni din toată țara. Le mulțumesc pentru munca lor, pentru răbdare și pentru profesionalism. Îi încurajez pe toți cetățenii eligibili să aplice pentru tichetele de energie”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit datelor oficiale, 90% dintre apeluri au fost soluționate direct de operatori, ceea ce arată eficiența sistemului în gestionarea cererilor.

27 septembrie a fost termenul-limită pentru depunerea cererilor prin aplicația EPIDS pentru tichetele de energie în valoare de 50 de lei, aferente lunilor iulie și august. Cererile au putut fi depuse online sau direct la primării și oficiile poștale. După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026.

Peste 2,1 milioane de gospodării, respectiv mai mult de patru milioane de persoane, sunt eligibile pentru acest sprijin. Beneficiarii sunt persoanele singure cu venituri sub 1.940 de lei lunar și familiile cu venit mediu pe membru sub 1.784 de lei. Bugetul alocat pentru această măsură este de aproximativ 1 miliard de lei pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Persoanele singure: venit lunar sub 1.940 de lei, domiciliu sau reședință în România și titular al contractului de furnizare a energiei electrice.

Familiile: cel puțin un membru titular al contractului, venit mediu pe membru sub 1.784 de lei și toți membrii familiei cu același domiciliu.

Solicitarea tichetului – completarea cererii în aplicația EPIDS.

Verificarea cererii – este necesar codul POD, unic pentru fiecare loc de consum. Tichetul se acordă pentru un singur loc de consum per familie.

Primirea tichetului – electronic, pe e-mail, sau tipărit, la adresa locului de consum.

Plata facturii – factura se plătește prin mandat poștal, folosind codul de bare deja implementat pe factură.

Cei care nu au acces la internet sau preferă metoda clasică pot depune cererea la primăria localității sau la oficiile poștale. Funcționarii oferă asistență pentru completarea formularelor, iar cererea este transmisă electronic în maximum trei zile.

După verificarea documentelor și confirmarea eligibilității, voucherele de 50 de lei sunt trimise fie electronic, fie prin Poșta Română. Tichetele includ informații despre perioada de valabilitate, adresa locului de consum și instrucțiuni pentru utilizare, precum și date de contact pentru eventuale întrebări sau sesizări.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poştale, nu este transmisibil şi nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.