Termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru obținerea tichetului de energie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că 27 septembrie este termenul-limită pentru depunerea cererilor prin aplicația EPIDS pentru obținerea tichetului de energie de 50 de lei, valabil pentru lunile iulie și august: „Cererile se pot depune online, în aplicație, sau la oficiile poștale și la primării”.

Potrivit unui comunicat transmis marți de ANPIS, cererile pot fi depuse online, prin aplicație, sau direct la oficiile poștale și primării. Autoritatea recomandă ca cererile să fie trimise cât mai curând pentru a nu pierde sprijinul destinat plății facturilor din lunile iulie și august 2025.

Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară, adică mai mult de patru milioane de persoane, sunt eligibile pentru acest sprijin. Impactul bugetar total este estimat la 1 miliard de lei pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026. Vor primi ajutoare de la bugetul de stat persoanele singure cu venituri sub 1.940 de lei pe lună și familiile cu venituri medii sub 1.784 de lei pe lună pe persoană.

Pentru a beneficia de voucherele de energie, este necesar să se îndeplinească următoarele condiții:

Pentru persoanele singure:

Venitul lunar trebuie să fie sub 1.940 de lei.

Domiciliul sau reședința să fie în România.

Persoana să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice sau să locuiască la adresa unde este înregistrat contractul.

Pentru familii:

Cel puțin un membru să fie titularul contractului de furnizare a energiei electrice.

Venitul mediu lunar pe membru de familie să fie sub 1.784 de lei.

Toți membrii familiei să aibă același domiciliu sau reședință

Potrivit site-ului PPC Energy, pașii pentru a beneficia de tichetul de energie sunt următorii:

Solicitarea tichetului de energie: Cererea se completează în aplicația EPIDS.

Verificarea cererii - Tichetul se acordă pentru un singur loc de consum per familie. Pentru validare, este nevoie de codul POD, unic pentru fiecare loc de consum, care se regăsește pe factura de electricitate.

Primirea tichetului de energie - Tichetul ajunge în format electronic, pe adresa de e-mail indicată în cerere, sau tipărit, la adresa locului de consum pentru care s-a făcut solicitarea.

Plata facturii - Factura se plătește prin serviciul de mandat poștal. Este necesară doar factura cu POD-ul aferent. Codul de bare este deja implementat pe factură de către furnizorul de energie.

Pentru persoanele fără acces la internet sau care preferă metoda clasică, cererea poate fi depusă direct la primăria localității de domiciliu sau reședință. Funcționarii primăriei oferă asistență pentru completarea formularelor, iar cererea este transmisă prin aplicația EPIDS în termen de maximum trei zile.

Cererea poate fi depusă și la oficiile poștale, unde Poșta Română oferă sprijin pentru completare și trimitere. Înregistrarea în sistemul electronic se realizează tot în maximum trei zile, aceeași regulă fiind valabilă și pentru depunerea online sau la primărie.

După depunere, cererea este verificată pentru documente și condițiile de eligibilitate. Dacă cererea este aprobată, voucherele de 50 de lei sunt trimise electronic pe e-mail sau, în format fizic, prin Poșta Română. Tichetele conțin informații esențiale, precum perioada de valabilitate, adresa locului de consum, instrucțiuni de utilizare și date de contact pentru întrebări sau sesizări.