Economie Tichetele de energie. Cererile se pot depune și la Poștă, în format tipărit







Poşta Română a anunțat că persoanele care beneficiază de tichete de energie au posibilitatea de a depune în format tipărit cererile, începând din 28 august, direct la subunităţile poştale din întreaga ţară. Prin cele peste 5.000 de subunităţi poştale va fi facilitat accesul la acest sprijin financiar pentru cetăţenii fără înternet sau din localităţile mai greu accesibile, a mai transmis Poșta Română, printr-un comunicat de presă.

Sprijinul oferit prin tichetele de energie este în valoare de 50 lei/lună, sumă utilizabilă exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, iar valabilitatea acestui voucher este până la 31 martie 2026.

Beneficiari eligibili sunt persoanele singure, cu venit net lunar de până la 1.940 de lei, şi familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 de lei. De asemenea, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistraţi automat, fără cerere. Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru tichetele de energie se depun o singură dată, începând cu data de 28 august 2025, iar pentru facturile aferente lunilor iulie şi august 2025, cererile trebuie înregistrate până la 27 septembrie 2025.

Pentru cererile introduse înaplicaţia EPIDS până la data de 31 august 2025 şi care devin eligibile, tichetul de energie va fi încărcat cu sumele aferente lunilor iulie şi august 2025 şi va putea fi utilizat după data de 23 septembrie, pentru plata facturilor de energie electrică emise după data de 1 iulie 2025.

Pentru cererile introduse în aplicaţia EPIDS în perioada 28 -30 septembrie 2025, sprijinul se acordă începând cu luna septembrie 2025 (nu se mai acordă pentru lunile iulie şi august 2025), iar tichetul electronic de energie va fi încărcat în luna octombrie.

Pentru cererile introduse în aplicaţia EPIDS începând cu luna octombrie 2025, sprijinul se acordă exclusiv din luna depunerii solicitării. Plata facturilor de energie electrică cu tichetul de energie se poate face doar la oficiile poștale, pe baza facturii cu anexele aferente.

Tichetele sunt valabile pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare. În caz de schimbare a adresei sau a componenţei familiei, este necesară depunerea unei noi cereri.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.