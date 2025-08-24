Economie Un click pentru reducerea facturii de energie. Cererile se depun online sau la poștă







Tichetele de energie pot fi solicitate online, din 20 august. Sprijinul este de 50 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili. Cererile se depun pe platformaEPIDS sau, din 28 august, la primării și oficiile poștale. „Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Persoanele cu venituri mici pot solicita tichetele electronice pentru plata energiei electrice prin platforma EPIDS, disponibilă la adresa epids.mmuncii.ro. Sistemul digital a fost dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și este menit să simplifice accesul la sprijinul financiar.

Pentru cei care nu au acces la internet, cererile în format tipărit pot fi depuse, începând din 28 august 2025, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale.

Tichetul de energie are valoarea de 50 de lei pe lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică. Acesta nu poate fi înstrăinat și rămâne valabil până la 31 martie 2026.

„Sprijinul nu se acordă în numerar și nu se virează în conturi bancare, ci se folosește direct pentru achitarea facturilor. Plata se face la oficiile poștale, unde beneficiarii trebuie să prezinte factura și un act de identitate”, a mai transmis Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, printr-un comunicat de presă.

Tichetul poate fi utilizat timp de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul nefolosit rămâne disponibil până la termenul final de 31 martie 2026.

Platforma digitală lansată poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de primării și Poșta Română, care îi vor sprijini pe românii fără competențe digitale, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit Ministerului Muncii, de acest sprijin financiar pot beneficia:

-persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

-familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înscriși automat în sistem, fără să fie nevoie să depună cerere. Pentru ceilalți solicitanți, este obligatoriu ca aceștia să aibă domiciliul în România sau să dovedească faptul că locuiesc legal pe teritoriul țării. Cererile se depun o singură dată. Pentru a primi sprijin și pentru facturile din lunile iulie și august 2025, solicitările trebuie trimise până la 27 septembrie 2025.

Sprijinul pentru energie se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului. În situația în care beneficiarul își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri, fie în platforma EPIDS, fie la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale.