Ilie Bolojan: Vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România traversează „o perioadă dificilă în plan intern, într-o situație complicată la nivel global”.

Bolojan a mai spus că, în ciuda provocărilor, există o anumită stabilitate politică, certificată de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură și asupra moțiunii simple împotriva ministrului Educației. „Avem o stabilitate politică, lucru certificat de votul în Parlament pe moțiunea de cenzură și pe moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Asta nu înseamnă că într-o coaliție cu patru partide lucrurile se desfășoară ușor”, a explicat el.

Premierul a mai declarat că stabilitatea politică este necesară pentru a asigura predictibilitate și pentru a menține încrederea în instituțiile statului.

În contextul discuțiilor despre posibila demisie, Bolojan a fost întrebat la Antena 3 dacă „stă cu demisia pe masă”. Răspunsul a fost plasat într-un context financiar mai larg, legat de deficitul bugetar: „Deficitul între venituri și cheltuieli e de 30 de miliarde pe an. Bani pe care îi împrumutăm, iar costul împrumuturilor crește. Doar anul acesta vom plăti dobânzi de 11 miliarde de euro. Asta înseamnă costul Autostrăzii Moldovei A7”.

„Ca să ieșim din această fundătură trebuie să corectăm lucrurile. Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările care au fost în această situație. Au crescut veniturile la buget – România avea printre cele mai mici impozite pe anumite compontente. A doua direcție e să scădem cheltuielile și trebuie să lucrăm pe blocuri mari, cum e în administrația locală. Dacă vrem să echilibrăm puțin lucrurile trebuie să ne reducem cheltuielile. În pachetul 2 de măsuri era și reforma administrației locale.

Am lansat foarte multe investiții, dar nu mai avem finanțare pentru a le continua, de aceea am crescut impozitul pe proprietate. Dar eu nu sunt de acord să creștem taxele și să ducem banii în gaura neagră a administrației locale. Când am văzut că soluția propusă doar zgâria puțin administrația locală, am această responsabilitate față de români. Aceasta a fost condiția: dacă am pus reforma în programul de guvernare, atunci hai să o facem”, a mai spus Bolojan.