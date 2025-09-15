Greșeala care a închis un tronson de pe Autostrada Moldovei A7. Când vor putea să circule șoferii

Blocaj tehnic pe un tronson de pe Autostrada Moldovei A7, după cum anunță reprezentanții CNAIR. Un tronson de 30 de kilometri, care a fost finalizat teoretic, nu poate fi dat în folosință pentru că este impracticabil.

Problema a apărut din cauza unor suduri greșite la trei poduri și pasaje. De lucrări, care sunt gata de aproape un an, s-a ocupat constructorul bulgar Trace, care a avut în sarcină sudurile. Totuși, tronsonul nu a fost dat în folosință. Cei de la CNAIR au anunțat că, dacă testele tehnice vor fi adecvate, în această lună se va putea circula în zona respectivă.

Lucrările sunt făcute de Coni-Trace, asocierea dintre două firme, română și bulgară. „În timpul execuției lucrărilor au fost identificate neconformități la îmbinările sudate ale elementelor ce compun tablierele metalice la trei dintre structurile principale de pe acest tronson.Aceste neconformități, depistate în urma controalelor de calitate, au impus demararea unei analize tehnice aprofundate pentru a stabili soluțiile de remediere”, a fost anunțul făcut de reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

În ceea ce privește cauzele problemei, „Acestea sunt de natură tehnică și vizează calitatea execuției unor lucrări complexe la structurile metalice, în special a sudurilor realizate în șantier.Nerespectarea întocmai a dispozițiilor de șantier și a procedurilor tehnice a condus la apariția acestor neconformități.”

Deocamdată, lucrările au fost oprite. A fost realizată o expertiză tehnică, ce a revenit în sarcina unui expert internațional. Care a constatat și el problemele și a oferit soluții pentru reparații.

„Până la acest moment, nu au fost raportate noi probleme, ci se urmărește implementarea corectă și completă a măsurilor dispuse”, a mai transmis CNAIR.

„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor a fost depășit. În prezent, ca urmare a problemelor tehnice apărute, se estimează că deschiderea traficului pe acest lot de autostradă va fi posibilă la sfârșitul lunii septembrie 2025.

Acest termen este condiționat de finalizarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor de consolidare a îmbinărilor tablierului metalic la podul de la km 38 și de obținerea unor rezultate favorabile la noile teste statice ce vor fi efectuate”, au mai anunțat reprezentanții instituției.