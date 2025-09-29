Elveția introduce cărțile de identitate electronice. Referendumul a trecut la limită

Elveția a votat în favoarea introduceriicărților de identitate electronice, în urma celui de-al doilea referendum național pe acest subiect. Conform rezultatelor oficiale, 50,4% dintre alegători au sprijinit proiectul „e-ID”, în timp ce 49,6% s-au declarat împotrivă, într-un scrutin cu o prezență de aproape 50%, peste așteptările inițiale, potrivit The Guardian.

Rezultatul votului este privit ca o victorie importantă pentru partidele principale din Elveția, care au susținut în mod constant introducerea identității electronice. Atât Camera Deputaților, cât și Camera Cantonelor au aprobat măsura cu majorități confortabile, iar guvernul federal a recomandat public votul „pentru”.

Adoptarea proiectului marchează un pas înainte spre digitalizarea serviciilor publice, într-o țară recunoscută pentru prudența sa în privința protecției datelor personale.

Versiunea actuală a legii a fost însă adaptată semnificativ față de propunerea din 2021, care fusese respinsă în urma criticilor privind implicarea companiilor private în administrarea sistemului.

Noul proiect garantează că statul elvețian va gestiona integral procesul de emitere și securizare a e-ID-urilor, acestea fiind opționale și gratuite pentru cetățeni. Referendumul elvețian survine la scurt timp după ce Marea Britanie a anunțat propriul plan pentru o carte de identitate digitală, integrată în portofele electronice mobile și protejată prin tehnologii de criptare avansată.

În Regatul Unit, ideea introducerii unui sistem de identitate electronică obligatorie a generat o amplă controversă publică. Peste 1,6 milioane de persoane au semnat o petiție prin care cer guvernului să renunțe la planul de implementare a e-ID-urilor până în 2029, acuzând riscuri de supraveghere excesivă și ingerințe în viața privată. În contrast, autoritățile din Elveția susțin că noul sistem digital are un scop strict practic, facilitând dovedirea identității în mediul online – fie pentru accesarea serviciilor publice, fie pentru verificarea vârstei la achiziționarea de alcool sau alte produse reglementate.

Cardul digital elvețian va fi conectat direct la un smartphone, însă va putea fi utilizat și în contexte offline, precum deschiderea unui cont bancar sau verificarea identității într-un local. Pentru siguranță, fiecare e-ID va fi asociat unui singur dispozitiv, iar schimbarea telefonului va presupune emiterea unui nou card digital. Totuși, autoritățile au decis să păstreze și opțiunea clasică a cărții de identitate fizice, iar o variantă biometrică, care va include amprente digitale, urmează să fie disponibilă începând cu anul viitor.

Criticii sistemului avertizează că proiectul ar putea deschide calea către o formă subtilă de supraveghere digitală în masă, mai ales dacă, în timp, identitatea electronică ar deveni obligatorie. Organizațiile pentru protecția vieții private susțin că persoanele fără smartphone ar putea fi marginalizate, iar datele sensibile colectate prin e-ID ar fi vulnerabile în fața atacurilor cibernetice. Referendumul din Elveția a fost declanșat tocmai în urma acestor îngrijorări, după ce o coaliție de partide conservatoare și grupuri civice a reușit să strângă peste 50.000 de semnături împotriva sistemului digital de identificare.

Analistul politic Lukas Golder a explicat, într-un interviu acordat postului public SRF, că dezbaterea privind identitatea digitală reflectă o polarizare tot mai accentuată în societatea elvețiană. După pandemia de Covid-19, a crescut neîncrederea în soluțiile impuse de stat, mai ales în regiunile conservatoare, unde cetățenii privesc cu suspiciune orice formă de digitalizare obligatorie. Acest context explică și rezultatul extrem de strâns al referendumului, în care susținătorii modernizării administrative s-au confruntat cu o opoziție determinată, motivată de teama pierderii controlului asupra datelor personale.

De partea cealaltă, guvernul elvețian argumentează că introducerea identității electronice ar aduce beneficii economice considerabile, modernizând sistemul administrativ și facilitând tranzacțiile online. Măsura ar alinia Elveția – stat aflat în afara Uniunii Europene – la standardele digitale europene, unde proiecte similare sunt deja în curs de implementare. Conform planurilor UE, până la sfârșitul anului 2026, toți cetățenii europeni ar trebui să poată folosi un „portofel digital” unic pentru stocarea actelor, diplomelor sau permiselor, accesând rapid servicii publice și private.

Exemplele de succes din alte țări confirmă potențialul acestor soluții. Estonia a introdus încă din anii 2000 cardul electronic de identitate, utilizat pentru vot, semnături digitale și cumpărături online, devenind un model global de guvernare digitală. În Ucraina, peste 14 milioane de cetățeni folosesc aplicația „Diia”, care le permite să acceseze documente oficiale, să plătească amenzi sau să actualizeze permise direct de pe telefon. Astfel de inițiative demonstrează că digitalizarea identității poate crește eficiența și transparența administrativă, atâta timp cât protecția datelor rămâne o prioritate.