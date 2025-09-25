Directorii generali anticipează o incertitudine globală și accelerează transformarea companiilor

Studiul EY arată că directorii generali se confruntă cu o incertitudine geopolitică și economică prelungită, iar 57% dintre aceștia se pregătesc să gestioneze volatilitatea pe termen lung. Cercetarea globală evidențiază modul în care directorii generali ajustează strategiile de afaceri, adoptă localizarea operațiunilor și caută parteneriate strategice pentru a rămâne competitivi în condiții economice instabile.

Conform studiului EY-Parthenon CEO Outlook, 57% dintre directorii generali se așteaptă ca actuala incertitudine geopolitică și economică să dureze mai mult de un an, iar 24% dintre respondenți estimează că se va prelungi cel puțin trei ani.

Totuși, indicele global de încredere al directorilor generali a crescut la 83%, cu șapte puncte mai mult față de ediția anterioară.

Studiul reflectă capacitatea directorilor generali de a se adapta, astfel aceștia își desenează modelele operaționale, acceptă schimbarea și identifică noi modalități de a obține rezultate în condiții de instabilitate.

De asemenea, 52% dintre directorii generali intenționează să crească investițiile pentru transformarea portofoliului în următoarele 12 luni, în timp ce alți 39% mențin niveluri de transformare similare cu anii precedenți.

Studiul arată că 72% dintre directorii generali consideră localizarea drept o schimbare strategică pe termen lung, iar 63% au aceeași opinie despre regionalizare.

În practică, 38% au finalizat planurile de localizare, iar 36% sunt în curs de implementare; 21% au finalizat planurile de regionalizare și 35% le pun în aplicare. În privința tranzacțiilor M&A, 48% dintre directorii generali plănuiesc achiziții sau fuziuni în acest an, iar 73% caută parteneriate strategice pentru flexibilitate și adaptare rapidă la provocările pieței.

SUA, Canada, Marea Britanie, India și Germania sunt principalele destinații pentru aceste tranzacții, iar 41% dintre directorii generali vizează companii cu proprietate intelectuală sau tehnologii inovatoare. Cele mai active sectoare sunt petrol și gaze, sănătate, asigurări, media, divertisment, banking, minerit și tehnologie.

Studiul, realizat de FT Longitude pentru EY în august 2025, a inclus răspunsurile a 1.200 de directori generali din 21 de țări și cinci sectoare, oferind o imagine globală a adaptabilității și strategiilor liderilor de top.