Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv

Victor Ciutacu a analizat la România TV o ipoteză explozivă: Ilie Bolojan ar putea fi schimbat din funcția de premier și susținut de coaliție la Primăria Capitalei. O mutare cu implicații majore pentru echilibrul politic și pentru alegerile prezidențiale din 2026.

Un scenariu neașteptat circulă în mediile politice, iar jurnalistul Victor Ciutacu a prezentat la România TV o analiză care a stârnit numeroase reacții.

Potrivit acestuia, în interiorul coaliției de guvernare se discută varianta ca premierul Ilie Bolojan să fie retras de la Palatul Victoria și trimis să candideze la Primăria Capitalei.

Analiza prezentată la România TV sugerează că înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier ar fi o formalitate în Parlament, în condițiile în care coaliția dispune de o majoritate solidă. În același timp, candidatura acestuia la Primăria București ar oferi „o ieșire onorabilă” pentru actualul premier, evitând reproșurile legate de depășirea termenelor legale pentru organizarea alegerilor locale.

În acest fel s-ar și păstra structura politică a majorității parlamentare, astfel încât trecerea prin Parlament a unui nou premier ar fi o simplă formalitate, lui Ilie Bolojan i s-ar asigura o ieșire onorabilă din funcție, iar puterii nu i s-ar mai reproșa (pe bună dreptate) că nu face alegeri în termenul legal, a mai subliniat Ciutacu.

Potrivit analistului politic, principala problemă nu ar veni din partea PSD, care nu ar avea un interes să se implice într-o bătălie pierdută din start la Capitală, ci mai degrabă din partea USR. Cătălin Drulă, fostul lider al partidului, ar fi hotărât să intre în cursa pentru București și ar face presiuni constante în această direcție.

„Problemele care ar apărea în această construcție politică nu ar veni în nici un caz din partea PSD, care oricum n-are nici un chef să ia bătaie iar la Capitală, ci pe linia Cătălin Drulă – Ilie Bolojan. (…) Drulă e obsedat să candideze. Își face o campanie asiduă, se oferă, se lipește de Nicușor Dan pe unde-l prinde, se vede deja-n capul trebii. Spumegă că restul coaliției nu se sensibilizează la dorința lui de mărire și încearcă să forțeze anunțarea scrutinului și nominalizarea”, a explicat Victor Ciutacu.

Ciutacu a amintit că Drulă, deși a condus USR într-o perioadă dificilă, ar fi perceput în continuare ca un politician insistent, care ar putea tensiona relațiile din coaliție. Totuși, retragerea USR de la guvernare nu ar fi un scenariu realist, dat fiind că partidul are deja acces la resursele guvernării și nu ar risca să piardă această poziție.

„Ratarea momentului ar fi un dezastru personal pentru el, dar, dat fiind că ai săi colegi abia s-au înfipt la cașcaval, nu mai face USR a doua oară prostia să se retragă din guvern. Nici măcar de dragul lui Cătălin Drulă”, a punctat jurnalistul.

În ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan, Victor Ciutacu a remarcat că acesta ar putea considera un pas înapoi revenirea la statutul de primar, după ce în numai un an a ocupat trei funcții majore: președinte al Senatului, președinte interimar al României și premier. Totuși, perspectiva unei candidaturi la Președinția României ar putea transforma Primăria Capitalei într-o rampă de lansare.