Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv
- Cristi Buș
- 2 octombrie 2025, 14:40
Victor Ciutacu a analizat la România TV o ipoteză explozivă: Ilie Bolojan ar putea fi schimbat din funcția de premier și susținut de coaliție la Primăria Capitalei. O mutare cu implicații majore pentru echilibrul politic și pentru alegerile prezidențiale din 2026.
Scenariul exploziv lansat la România TV
Un scenariu neașteptat circulă în mediile politice, iar jurnalistul Victor Ciutacu a prezentat la România TV o analiză care a stârnit numeroase reacții.
Potrivit acestuia, în interiorul coaliției de guvernare se discută varianta ca premierul Ilie Bolojan să fie retras de la Palatul Victoria și trimis să candideze la Primăria Capitalei.
Propunere-șoc în coaliția de guvernământ! Lui Ilie Bolojan, care a ajuns în stadiul în care enervează pe toată lumea cu ideile fixe și stilul inflexibil de conducere, inclusiv propriul partid, i s-a oferit să candideze la Primăria Capitalei. Susținut de toate partidele care alcătuiesc coaliția, astfel încât să nu se producă ruptura de care se teme toată lumea, a explicat Victor Ciutacu.
De ce ar fi nevoie de o asemenea mutare
Analiza prezentată la România TV sugerează că înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier ar fi o formalitate în Parlament, în condițiile în care coaliția dispune de o majoritate solidă. În același timp, candidatura acestuia la Primăria București ar oferi „o ieșire onorabilă” pentru actualul premier, evitând reproșurile legate de depășirea termenelor legale pentru organizarea alegerilor locale.
În acest fel s-ar și păstra structura politică a majorității parlamentare, astfel încât trecerea prin Parlament a unui nou premier ar fi o simplă formalitate, lui Ilie Bolojan i s-ar asigura o ieșire onorabilă din funcție, iar puterii nu i s-ar mai reproșa (pe bună dreptate) că nu face alegeri în termenul legal, a mai subliniat Ciutacu.
Obstacolele din interiorul coaliției
Potrivit analistului politic, principala problemă nu ar veni din partea PSD, care nu ar avea un interes să se implice într-o bătălie pierdută din start la Capitală, ci mai degrabă din partea USR. Cătălin Drulă, fostul lider al partidului, ar fi hotărât să intre în cursa pentru București și ar face presiuni constante în această direcție.
„Problemele care ar apărea în această construcție politică nu ar veni în nici un caz din partea PSD, care oricum n-are nici un chef să ia bătaie iar la Capitală, ci pe linia Cătălin Drulă – Ilie Bolojan. (…) Drulă e obsedat să candideze. Își face o campanie asiduă, se oferă, se lipește de Nicușor Dan pe unde-l prinde, se vede deja-n capul trebii. Spumegă că restul coaliției nu se sensibilizează la dorința lui de mărire și încearcă să forțeze anunțarea scrutinului și nominalizarea”, a explicat Victor Ciutacu.
Jocul ambițiilor: Drulă versus Bolojan
Ciutacu a amintit că Drulă, deși a condus USR într-o perioadă dificilă, ar fi perceput în continuare ca un politician insistent, care ar putea tensiona relațiile din coaliție. Totuși, retragerea USR de la guvernare nu ar fi un scenariu realist, dat fiind că partidul are deja acces la resursele guvernării și nu ar risca să piardă această poziție.
„Ratarea momentului ar fi un dezastru personal pentru el, dar, dat fiind că ai săi colegi abia s-au înfipt la cașcaval, nu mai face USR a doua oară prostia să se retragă din guvern. Nici măcar de dragul lui Cătălin Drulă”, a punctat jurnalistul.
Percepția lui Bolojan: între orgoliu și oportunitate
În ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan, Victor Ciutacu a remarcat că acesta ar putea considera un pas înapoi revenirea la statutul de primar, după ce în numai un an a ocupat trei funcții majore: președinte al Senatului, președinte interimar al României și premier. Totuși, perspectiva unei candidaturi la Președinția României ar putea transforma Primăria Capitalei într-o rampă de lansare.
„Numai că veșnic încruntatul are vanitățile lui. După ce într-un singur an a ajuns, pe rând, șef al Senatului, președinte interimar al României și prim ministru, provincialului complexat și ambițios din el i s-ar putea părea prea puțin să redevină primar. Numai că există și reversul medaliei, care l-ar putea determina să accepte sacrificiul. Nu există rampă mai bună de lansare în cursa pentru Președinția României decât Primăria Capitalei, iar nea Ilie chiar are planuri pe termen lung”, a conchis Ciutacu.
