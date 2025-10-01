Coaliția pregătește reforma administrativă. Mii de posturi tăiate și noi clasificări pentru orașe

Negocierile din coaliția de guvernare privind reducerile din administrația publică centrală și locală au devenit tot mai tensionate, însă liderii partidelor au ajuns la un set de direcții comune. Deciziile finale privind reforma administrativă ar urma să fie luate marți, după ce vor fi finalizate calculele de impact pentru fiecare măsură propusă, potrivit unor surse politice.

Reforma administrativă se anunță amplă și ar putea schimba inclusiv statutul unor localități — anumite municipii urmând să fie retrogradate la rang de oraș, iar unele orașe transformate în comune.

Surse politice afirmă că pachetul de reforme pregătit de coaliția de guvernare include măsuri drastice, menite să reducă cheltuielile bugetare și să eficientizeze aparatul administrativ.

În administrația locală se va aplica o reducere de 10% a posturilor ocupate, procesul urmând să se desfășoare prin organizarea unor concursuri interne pentru selecția personalului. În paralel, administrația centrală va trebui să reducă cheltuielile salariale cu același procent, însă aplicarea nu va fi uniformă, fiecare instituție urmând să primească propriile ținte de ajustare.

Planul include și măsuri structurale importante, precum comasarea sau desființarea unor instituții centrale considerate redundante, dar și o reorganizare a rangului localităților. Pe baza datelor actualizate de la ultimul recensământ, unele municipii ar putea fi retrogradate la statutul de orașe, iar anumite comune ar putea fi reclasificate, în funcție de populație și nivelul de dezvoltare.

Decizia ar putea avea consecințe semnificative asupra bugetelor locale, întrucât statutul administrativ influențează direct sumele alocate de la bugetul de stat.

Potrivit calendarului discutat în coaliție, procesul de reducere a posturilor din administrația locală va fi implementat etapizat, urmând ca măsurile să intre efectiv în vigoare la 1 februarie 2026, adică la 90 de zile de la adoptarea actului normativ.

Prefecții vor avea responsabilitatea de a centraliza datele din fiecare județ, iar în termen de 60 de zile vor fi organizate concursuri pentru posturile rămase, astfel încât selecția personalului să se facă transparent și pe criterii de competență.

Decizia privind restructurarea aparatului bugetar a fost deja asumată la nivel politic, iar în prezent echipele tehnice din ministere și instituții lucrează la calculele finale pentru a determina impactul concret al reducerilor, atât în administrația locală, cât și în cea centrală. Obiectivul este ca proiectul de reformă să fie prezentat public într-o formă completă, cu date exacte privind numărul de posturi vizate și economiile bugetare estimate.

Surse guvernamentale susțin că premierul Ilie Bolojan ar fi cerut o reducere semnificativă a aparatului administrativ, precizând că susține orice variantă de reformă care duce la eliminarea a cel puțin 10.000 de posturi din administrația locală. Potrivit scenariului agreat în cadrul coaliției, o reducere de 10% a posturilor ocupate ar însemna, în cifre reale, între 10.000 și 12.000 de locuri de muncă tăiate din sistemul public.