Noi tensiuni în coaliție, înainte de întâlnirea de la ora 14:00. Concedierile, mărul discordiei

Reforma administrației locale a devenit cel mai disputat subiect al guvernării. După mai bine de o lună de discuții și blocaje, liderii Coaliției se întâlnesc din nou astăzi, la ora 14.00, pentru a încerca să găsească o soluție. Tema principală: planul premierului Ilie Bolojan, care insistă pe concedieri masive în administrația locală.

De partea cealaltă, social-democrații au transmis în interiorul Coaliției că nu sunt de acord cu această abordare și că preferă o strategie bazată pe reducerea cheltuielilor, nu pe eliminarea posturilor.

Ilie Bolojan a afirmat în mai multe rânduri că România are nevoie de o restructurare reală a aparatului administrativ. Argumentul său principal este legat de presiunea bugetară și de nevoia de a reduce deficitul.

Planul premierului vizează diminuarea numărului de angajați din primării și din instituțiile locale, acolo unde s-au constatat suprapuneri de atribuții și cheltuieli ridicate cu personalul.

În opinia sa, măsura este singura care poate aduce rezultate imediate și credibile în fața Comisiei Europene și a partenerilor internaționali.

Surse din interiorul PSD transmit că partidul respinge varianta concedierilor masive. Social-democrații susțin că o eventuală reformă trebuie să vizeze în paralel și administrația centrală, nu doar primăriile, și că impactul asupra serviciilor publice ar fi prea mare.

În teritoriu, mulți primari s-au arătat nemulțumiți de planul Bolojan, avertizând că reducerea de personal ar afecta funcționarea administrațiilor locale și ar genera tensiuni sociale.

Edilii au transmis în ultimele săptămâni mesaje ferme împotriva concedierilor. Argumentul principal este că administrațiile locale, mai ales în orașele mici și în mediul rural, funcționează deja la limita resurselor, iar reducerea personalului ar bloca activitatea curentă.

În același timp, primarii atrag atenția că populația ar resimți direct măsura, prin scăderea calității serviciilor publice.

Social-democrații au indicat că o decizie majoră privind reforma ar trebui luată abia după ce Curtea Constituțională se pronunță asupra contestațiilor existente. Această strategie amână însă aplicarea unor măsuri concrete și prelungește blocajul.

Între timp, premierul Ilie Bolojan consideră că timpul nu mai permite amânări și că reforma trebuie demarată cât mai curând.