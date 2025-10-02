Cod Roșu de ploi și inundații. Ministerul Mediului a convocat ședință de urgență

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a cerut mobilizarea tuturor structurilor din subordine pentru a gestiona efectele fenomenelor meteo extreme anunțate de specialiști. Convocarea vine în contextul avertizărilor emise de ANM și INHGA, care anunță ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite, cu risc crescut de inundații și blocaje în trafic în mai multe județe din sud-vestul României.

Ministerul Mediului a transmis că toate instituțiile aflate în coordonare — Apele Române, GNM și Administrațiile Bazinale — sunt pregătite să intervină în teren acolo unde se vor înregistra probleme. Echipele operative au fost puse în alertă, iar sistemele de monitorizare a debitelor și nivelurilor apelor sunt verificate constant pentru a permite intervenția rapidă în zonele vulnerabile.

Secretarul de stat Raul Pop a făcut apel la autoritățile locale să activeze comitetele pentru situații de urgență și să comunice în timp real datele privind eventualele acumulări de apă. Totodată, acesta a avertizat că în unele regiuni din sud și sud-vest ar putea fi necesare evacuări preventive, dacă volumul precipitațiilor va depăși pragurile prognozate, potrivit unui comunicat de presă emis de Minister.

Meteorologii au emis avertizări de vreme extremă: în județele Dolj și Olt se așteaptă ploi torențiale de până la 110 litri pe metru pătrat, aflate sub cod roșu, în timp ce în Capitală și în sudul țării vântul va sufla cu rafale între 70 și 90 km/h. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate ninsori viscolite, care pot forma un strat de zăpadă de până la 50 de centimetri.

Hidrologii au anunțat, la rândul lor, coduri galben, portocaliu și roșu pe mai multe râuri din sud-vest, Muntenia, Dobrogea și Moldova, din cauza riscului crescut de viituri și depășiri ale cotelor de apărare. Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat peste 500 de angajați și 75 de utilaje, menținând legătura permanentă cu autoritățile locale, prefecturile și administrațiile bazinale. În paralel, s-au verificat acumulările de apă și s-a colaborat cu Hidroelectrica pentru gestionarea controlată a viiturilor.

În Dolj și Olt, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au dispus măsuri preventive, mobilizând echipe operative și mijloace tehnice suplimentare în zonele cu risc ridicat.

Ministerul Mediului atrage atenția administratorilor de amenajări hidrotehnice și lacuri piscicole asupra obligației de a respecta cu strictețe regulamentele de exploatare și de a monitoriza permanent lucrările, pentru a preveni riscurile asupra populației și mediului.

Avertizările meteo și hidrologice sunt valabile în intervalul 2–5 octombrie 2025 și vor fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor meteo.