Banii de la Pilonul II de pensii vor fi foarte puțini. Previziunea unui economist

Adrian Negrescu susține că nu trebuie să ne punem speranțe în banii de la Pilonul II din pensii private. Suma încasată va depăși 6000-7000 de euro doar în cazuri excepționale, susține analistul economic.

Senatul a adoptat proiectul de lege care schimbă regulile de retragere din Pilonul II de pensii private. Pacienții oncologici pot scoate toată suma acumulată, dar analistul economic Adrian Negrescu avertizează asupra discriminării și riscului de sărăcie la pensie.

Noua lege prevede că românii vor putea scoate maximum 30% din sumă imediat, restul urmând să fie plătit în tranșe lunare timp de opt ani. Fiecare tranșă trebuie să fie cel puțin egală cu pensia minimă în plată, adică 1.251 de lei.

Principala noutate este introducerea unei excepții: pacienții oncologici vor putea retrage integral suma acumulată, într-o singură tranșă, la cerere.

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat schimbările într-un interviu acordat RFI. Acesta a explicat că modificările erau de așteptat, întrucât Pilonul II de pensii nu a fost gândit ca un depozit bancar, ci ca un sistem complementar menit să asigure plăți lunare după pensionare.

Totuși, Negrescu a atras atenția asupra excepției pentru bolnavii de cancer, pe care o consideră discriminatorie:

„Nu trebuia să ajungem la astfel de situații, regulile trebuiau să fie aceleași pentru toată lumea.”

Analistul a subliniat că alte categorii de bolnavi cronici sunt dezavantajate de această decizie și că legea ar putea fi atacată la Curtea Constituțională.

Negrescu a dat exemplul pacienților cu alte afecțiuni grave, cum ar fi bolile de inimă:

„Dacă eu sunt bolnav de inimă și am nevoie de operație urgentă, cu ce sunt mai prejos decât un bolnav de cancer?”

Acesta a sugerat că problema ar trebui remediată la Camera Deputaților, care are rol decizional, și că soluția corectă ar fi stabilirea unor reguli unitare pentru toate cazurile de boală gravă.

Un alt avertisment transmis de Negrescu este legat de sumele mici acumulate în Pilonul II.

„Românii nu trebuie să își pună mari speranțe în sumele acumulate în Pilonul II, pentru că, în majoritatea cazurilor, acestea nu vor depăși 6.000–7.000 de euro. Chiar și dacă i-ar lua pe toți odată, nu le vor ajunge pentru o viață liniștită sau pentru a-și rezolva problemele medicale.”

Analistul a avertizat că milioane de români riscă să ajungă la pensie în sărăcie lucie dacă nu fac economii suplimentare în afara sistemului public și al Pilonului II.

Negrescu a explicat și de ce Guvernul a promovat aceste modificări acum: statul are nevoie de resurse financiare, iar titlurile de stat sunt susținute în mare parte de fondurile de pensii private.

„Ghiciți cine este cel mai mare investitor în titlurile de stat? Fondurile de pensii private, cele care susțin indirect funcționarea statului român.”

Acesta a subliniat că fondurile trebuie să aibă libertatea de a-și diversifica investițiile pentru a obține un randament mai bun pentru contribuabili și pentru a depăși rata inflației. În lipsa unor astfel de măsuri, economiile acumulate se devalorizează.

Un element pozitiv este faptul că banii din Pilonul II, III și IV pot fi moșteniți, ceea ce oferă o garanție suplimentară pentru familii. Totuși, pentru cei cu salarii mici, sumele acumulate rămân reduse, de ordinul câtorva mii de euro.

Proiectul va fi analizat în perioada următoare de Camera Deputaților, care este forul decizional. Aici ar putea fi aduse modificări, în special în ceea ce privește tratamentul diferențiat între categoriile de pacienți.

Negrescu a concluzionat că legea riscă să fie declarată neconstituțională dacă nu se vor elimina discriminările: