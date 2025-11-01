Explozie la parterul unui bloc din Timișoara. Echipaje SMURD și pompieri, mobilizare de urgență

Timișoara a fost scena unui incident grav, sâmbătă, când o explozie urmată de incendiu a izbucnit într-un apartament situat pe Strada Cerna, potrivit ISU Timiș.

Evenimentul a mobilizat rapid echipele de intervenție, iar aproximativ 60 de locatari s-au autoevacuat pentru a se pune în siguranță. Un bărbat a suferit arsuri pe o parte semnificativă a corpului și a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, alerta a fost primită în jurul orei 12:00.

Echipajele au intervenit prompt pentru a limita extinderea incendiului și pentru a asigura evacuarea locatarilor. Incendiul a fost localizat la parterul unui apartament, într-o singură încăpere, iar pompierii au reușit stingerea focului fără a se răspândi la alte apartamente.

Din primele informații, o persoană a fost rănită.

„În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiş.

Restul locatarilor blocului au reușit să se autoevacueze înainte ca flăcările să se extindă, numărul persoanelor afectate fiind estimat la aproximativ 60. Pompierii au supravegheat zona și au asigurat că nu există pericol de reaprindere.

Momentan, autoritățile nu au anunțat cauza exactă a exploziei. Specialiștii în situații de urgență urmează să efectueze verificări pentru a stabili dacă incidentul a fost rezultatul unui scurtcircuit, al unei acumulări de gaze sau al altor factori.

Ancheta va fi desfășurată în colaborare cu poliția locală și alte structuri specializate.

ISU Timiș a transmis că astfel de intervenții implică evaluarea rapidă a pericolului și acțiuni de prevenire a extinderii incendiilor, precum și evacuarea în siguranță a locatarilor.

Reprezentanții instituției recomandă locuitorilor blocurilor să respecte regulile de siguranță și să semnaleze orice situație suspectă care ar putea genera risc de explozie sau incendiu.

În prezent, zona a fost securizată, iar pompierii continuă să monitorizeze apartamentul afectat pentru a preveni eventuale reactivări ale focului. Persoana rănită primește tratament medical și este sub supraveghere specializată, starea sa fiind evaluată de echipajele de urgență.

Acest incident scoate în evidență importanța intervenției rapide a pompierilor și a echipelor medicale în cazurile de explozie și incendiu, precum și necesitatea evacuării prompte a locatarilor pentru a preveni victime suplimentare.