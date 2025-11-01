Explozie la parterul unui bloc din Timișoara. Echipaje SMURD și pompieri, mobilizare de urgență
- Iulia Moise
- 1 noiembrie 2025, 12:56
Timișoara a fost scena unui incident grav, sâmbătă, când o explozie urmată de incendiu a izbucnit într-un apartament situat pe Strada Cerna, potrivit ISU Timiș.
Evenimentul a mobilizat rapid echipele de intervenție, iar aproximativ 60 de locatari s-au autoevacuat pentru a se pune în siguranță. Un bărbat a suferit arsuri pe o parte semnificativă a corpului și a fost transportat de urgență la spital.
Intervenția pompierilor și a echipelor medicale în Timiș
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș, alerta a fost primită în jurul orei 12:00.
„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunţaţi despre producerea unei explozii urmate de incendiu într-un apartament în Timişoara, pe Strada Cerna. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară mecanică şi trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic”, a transmis ISU Timiş.
Echipajele au intervenit prompt pentru a limita extinderea incendiului și pentru a asigura evacuarea locatarilor. Incendiul a fost localizat la parterul unui apartament, într-o singură încăpere, iar pompierii au reușit stingerea focului fără a se răspândi la alte apartamente.
Victime și evacuare
Din primele informații, o persoană a fost rănită.
„În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat ISU Timiş.
Restul locatarilor blocului au reușit să se autoevacueze înainte ca flăcările să se extindă, numărul persoanelor afectate fiind estimat la aproximativ 60. Pompierii au supravegheat zona și au asigurat că nu există pericol de reaprindere.
Cauzele incidentului din Timiș și investigațiile în curs
Momentan, autoritățile nu au anunțat cauza exactă a exploziei. Specialiștii în situații de urgență urmează să efectueze verificări pentru a stabili dacă incidentul a fost rezultatul unui scurtcircuit, al unei acumulări de gaze sau al altor factori.
Ancheta va fi desfășurată în colaborare cu poliția locală și alte structuri specializate.
ISU Timiș a transmis că astfel de intervenții implică evaluarea rapidă a pericolului și acțiuni de prevenire a extinderii incendiilor, precum și evacuarea în siguranță a locatarilor.
Reprezentanții instituției recomandă locuitorilor blocurilor să respecte regulile de siguranță și să semnaleze orice situație suspectă care ar putea genera risc de explozie sau incendiu.
Situația la fața locului
În prezent, zona a fost securizată, iar pompierii continuă să monitorizeze apartamentul afectat pentru a preveni eventuale reactivări ale focului. Persoana rănită primește tratament medical și este sub supraveghere specializată, starea sa fiind evaluată de echipajele de urgență.
Acest incident scoate în evidență importanța intervenției rapide a pompierilor și a echipelor medicale în cazurile de explozie și incendiu, precum și necesitatea evacuării prompte a locatarilor pentru a preveni victime suplimentare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.