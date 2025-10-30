Social Breaking news

Incendiu de proporții în Sectorul 2. Sunt mai multe victime

Incendiu de proporții în Sectorul 2. Sunt mai multe victime
Un incendiu de proporții s-a produs joi dimineață la o casă situată pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2 al Capitalei, generând flăcări deschise și degajări masive de fum vizibile de la mare distanță. În urma evenimentului, șase persoane au fost evacuate, iar un bărbat a suferit arsuri, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Incendiu de proporții în Capitală

Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit la o casă cu regim P+Etaj+pod și exista pericol de propagare la clădirile din apropiere. „Au fost evacuate 6 persoane. Echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței”, a transmis ISUBIF.

Incendiu

Incendiu. Sursa foto: Freepik

Pentru stingerea focului au fost mobilizate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Pompierii acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului, pentru a împiedica extinderea flăcărilor către casele învecinate.

Incendiu în Sectorul 4

Fumul gros a atras atenția locuitorilor din zonă, fiind vizibil de la distanțe considerabile. Autoritățile recomandă evitarea zonei și menținerea calmului până la finalizarea intervenției. Încă nu se știe cu exactitate care este starea victimelor.

Poliția și amblanța

Ambulanță și poliție. Sursa foto: arhiva EVZ

Incidentul din Sectorul 2 vine la doar câteva zile după un alt incendiu de amploare, care a izbucnit într-un bloc din Sectorul 4, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea locatarilor și stingerea flăcărilor. În acel caz, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale au fost semnificative.

Incident în Alba Iulia

Un alt incendiu a izbucnit miercuri seară pe strada Siretului, în municipiul Alba Iulia. Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, focul se manifestă la deșeuri, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. La fața locului au fost trimite o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajele de intervenție acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru prevenirea extinderii acestuia la zona înconjurătoare.

