Explozia din Rahova. Anchetatorii au stabilit epicentrul deflagrației. Blocul afectat este impropriu pentru locuit

Ancheta în cazul exploziei din Rahova, soldată cu trei morți, a scos la iveală că epicentrul deflagrației s-a aflat între etajele 5 și 6. Poliția Română anunță că blocul este impropriu pentru locuit, iar toate apartamentele vor fi expertizate.

Anchetatorii au stabilit primele concluzii după explozia produsă în Rahova din București, eveniment tragic soldat cu trei persoane decedate.

Potrivit declarațiilor oferite miercuri de chestorul Cristian Gheorghe, director al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, epicentrul deflagrației a fost identificat „în zona etajelor 5 și 6” ale imobilului afectat.

„Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5, 6. Nu aș vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat oficialul IGPR, conform News.ro.

Chestorul Cristian Gheorghe a explicat că structura corpului de clădire în care s-a produs explozia a fost grav afectată, fiind considerată improprie pentru locuit.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de față, li s-a permis accesul locatarilor, dar fiecare apartament va fi expertizat de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)”, a precizat reprezentantul Poliției Române.

Specialiștii urmează să efectueze expertize tehnice individuale pentru fiecare locuință, pentru a evalua gradul de afectare al structurii și riscul de prăbușire.

Deflagrația, produsă la începutul acestei săptămâni într-un bloc din cartierul Rahova, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor locatari. Zeci de familii au fost evacuate imediat după incident, iar autoritățile locale au pus la dispoziție spații temporare de cazare pentru persoanele rămase fără locuință.

Echipele de pompieri, criminaliști și experți tehnici au lucrat timp de mai multe ore pentru stabilirea cauzei exacte a exploziei, existând suspiciunea că deflagrația ar fi fost generată de o acumulare de gaze.

Direcția de Investigații Criminale a Poliției Române a anunțat că ancheta este în desfășurare. Procurorii și experții în explozivi urmează să stabilească mecanismul exact al deflagrației și eventualele responsabilități penale.

Până la finalizarea expertizelor, accesul în corpul principal al blocului rămâne interzis.

„Fiecare apartament va fi verificat în parte, iar doar în urma concluziilor ISC vom ști dacă anumite zone pot fi declarate sigure”, au precizat surse din cadrul anchetei.