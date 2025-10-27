Explozie în Rahova, coșmar fără sfârșit pentru proprietarii din blocul afectat. Ar putea rămâne datori la bănci

Încă o lovitură pentru proprietarii afectați de explozia din Rahova. Cei care încă achită rate pentru locuințele lor riscă să rămână datori la bancă dacă polița de asigurare nu respectă toate cerințele. Specialiștii de la Imobiliare.ro Finance spun că despăgubirea din asigurarea obligatorie de locuință se îndreaptă mai întâi către bancă, iar proprietarul primește bani doar dacă suma rămasă după stingerea datoriei depășește valoarea creditului restant, potrivit Wall-Street.ro.

Explozia care a ucis trei persoane și a distrus complet structura unui bloc, afectând și clădirile din jur, a creat o situație de criză. Autoritățile, aflate în plin proces de reforme și măsuri de austeritate, încearcă încă să caute responsabilul principal pentru tragedie, în timp ce proprietarii nu găsesc răspunsuri la toate întrebările pe care le au.

Dacă blocul va fi demolat, dreptul de proprietate asupra apartamentelor ar putea fi pierdut. De altfel, premierul Ilie Bolojan a declarat că această măsură ar fi esențială pentru siguranța celor care locuiesc în zonă. Situația devine și mai complicată pentru cei care aveau credite credite ipotecare. O parte dintre proprietari încă achitau rate pentru apartamentele afectate, iar, conform brokerilor Isabela Dozsa și Geanina Danciu de la Imobiliare.ro Finance, asigurarea locuinței este obligatorie la contractarea unui credit ipotecar.

În caz de accidente majore, cum este o explozie, compania de asigurări va plăti despăgubirile, dar banii vor fi alocați mai întâi către bancă, chiar dacă proprietarul a plătit rate ani la rând. Concret, acești proprietari riscă să rămână datori, chiar și după pierderea sau distrugerea locuinței.

„La accesarea oricărui credit ipotecar, clientul are obligația să încheie două polițe de asigurare pentru imobilul ce constituie garanția băncii: polița obligatorie împotriva dezastrelor naturale (PAD), care acoperă doar riscurile în caz de cutremur, inundație și alunecare de teren, cu o valoare maximă de despăgubire de 100.000 lei, și o poliță facultativă, pe valoarea evaluată a imobilului, care acoperă diferența de valoare, precum și alte riscuri, inclusiv incendii, explozii, furt, vandalism, fenomene meteo (grindină, furtună, trăsnet), inundații, infiltrații și răspundere civilă față de terți – în funcție de clauzele alese de client”, arată cei de la Imobiliare.ro Finance.

În cazul unui accident, despăgubirile de la companiile de asigurări sunt direcționate mai întâi către bancă. Aceasta se aplică atât pentru polițele obligatorii PAD, cât și pentru cele facultative, astfel că proprietarul va primi bani doar dacă valoarea despăgubirii depășește suma datorată instituției financiare.

„Dacă locuința achiziționată prin credit ipotecar este distrusă într-un accident (de exemplu, incendiu, inundație, cutremur etc.), intervine polița de asigurare obligatorie și, de obicei, și cea facultativă. Suma despăgubită de asigurare este folosită prioritar pentru plata creditului rămas de achitat băncii,deoarece imobilul reprezenta garanția acelui împrumut”, adaugă experții.

Dacă valoarea despăgubirii depășește suma restantă la bancă, proprietarii primesc diferența, conform poliței de asigurare. Practic, chiar dacă mai aveai de plătit doar o rată sau două, iar locuința ta a fost distrusă de un incendiu sau alt accident, vei primi personal aproape întreaga sumă asigurată. Diferența dintre despăgubire și datoria către bancă se virează beneficiarului asigurării, așa cum este el menționat în poliță, sau moștenitorilor acestuia, dacă este cazul, explică specialiștii.

Există însă și situații în care românii cu credite ipotecare în derulare pot rămâne fără locuință și cu datorii la bancă. Experții de la Imobiliare.ro Finance avertizează că, dacă cerințele poliței de asigurare nu sunt respectate, compania de asigurări nu va acoperi întreaga sumă. În aceste cazuri, proprietarii riscă să continue să plătească ratele, chiar dacă locuința lor a fost distrusă.

Potrivit specialiștilor, dacă în urma analizei efectuate de asigurator se constată că nu au fost respectate cerințele poliței de asigurare – de exemplu, dacă nu a fost realizată revizia periodică a centralei pe gaz – compania de asigurări poate refuza acordarea despăgubirii.

„În această situație, împrumutatul va rămâne dator să respecte obligațiile ce decurg din contractul de credit, aflându-se astfel în situația de a rămâne și fără imobil, și cu datoria de a achita creditul ipotecar către bancă până la stingerea acestuia”, mai arată reprezentanții companiei.