Pisica prinsă în blocul explodat din Rahova, salvată. Ciutacu: Imaginile mi-au înseninat ziua

Pisica salvată de la etajul opt.
La opt zile de la explozia din Rahova, autoritățile au reușit să salveze o pisică blocată la etajul opt. Recuperarea lui Motanski a fost posibilă prin colaborarea dintre Asociația TNR Capturare Sterilizare Eliberare și reprezentanții Biroului de Criminalistică. Jurnalistul Victor Ciutacu afirmase anterior că, dacă misiunea va reuși, îi va considera pe salvatori „oamenii zilei”. „Nu am emisiune azi, dar mă voi ține de cuvănt”, a spus acesta.

Pisica blocată la etajul 8 a fost recuperată

Blocul afectat de explozie a fost grav avariat și izolat complet, autoritățile montând garduri de protecție și asigurând pază permanentă. Multe persoane și-au pierdut animalele de companie, iar unele au fost salvate abia după mai multe zile.

Motanski, o pisică blocată la etajul opt, a fost recuperată la o săptămână după explozia în care trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite.

Asociația TNR Capturare, Sterilizare, Eliberare a anunțat pe rețelele sociale că pisica a fost salvată din blocul afectat de explozie. „L-am salvat pe Motanski din blocul afectat de deflagrație din zona Rahova, cu sprijinul reprezentanților Biroului de Criminalistică”, au anunțat reprezentanții asociației.

Victor Ciutacu: „Imaginile mi-au înseninat ziua asta mohorâtă”

Anterior, Victor Ciutacu afirma că, dacă pisica blocată la etajul opt va fi salvată, va „declara salvatorii lui drept oamenii zilei”.

„Am promis public, la Punctul culminant, că, dacă pisicul de pe pervazul de la etajul 8 al blocului care a explodat în Rahova va fi scos în viață de acolo, voi declara salvatorii lui drept oamenii zilei. Uite că s-a întâmplat! Imaginile mi-au înseninat ziua asta mohorâtă. Nu am emisiune azi, dar mă voi ține de cuvănt. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe cei care au făcut asta, criminaliști, pompieri, orice or fi ei. Să le strâng mana și să le mulțumesc că, într-o lume tot mai hidoasă, au rămas oameni...”, a afirmat acesta.

Operațiune continuă pentru salvarea animalelor rămase în bloc

Voluntarii au anunțat că vor continua acțiunile de salvare pentru animalele care se mai află în clădire. Pentru animalele rămase în interior, salvatorii au instalat capcane cu momeală, verificate periodic cu ajutorul unei nacele. Momelile sunt înlocuite frecvent pentru a atrage pisicile, iar noaptea echipele revin pentru a verifica dacă acestea au fost prinse în siguranță.

O metodă folosită pentru salvarea animalelor a fost și construirea unui pod improvizat între scara afectată de explozie și cea alăturată, pentru ca pisicile să poată ieși singure, răspunzând la chemările proprietarilor.

„Echipajele au fost foarte empatice și îndemânatice, construind podul și chiar îmbunătățind ideea noastră. Le mulțumim pentru promptitudinea cu care au intervenit”, au mai spus reprezentanții TNR.

Proiecte speciale