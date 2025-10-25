Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv

În cel mai recent episod al podcastului realizat de Dan Andronic, jurnalistul și fostul manager TV Radu Coșarcă a rememorat începuturile postului TV Tele7abc.

În context a relatat un episod din culisele redacției, povestind cum Lucian Mîndruță a „regizat” o știre, în urmă cu mulți ani. Despre un presupus „exod al cârtițelor”, la o filmare din noaptea de Sânziene în zona Clujului. Relatarea lui Radu Coșarcă, făcută ieri, în dialogul cu Dan Andronic, îți va provoca un zâmbet, chiar dacă e vorba de un fake news. Nu erau mulți bani în joc pe vremea aia, dar exista imaginație.

Potrivit lui Coșarcă, episoadele evocate s-au petrecut în anii ’90, pe fondul pionieratului televiziunilor private. El a explicat că Mihai Tatulici ar fost primul director al postului Tele 7 abc, că redacția și-a format nucleul recrutând „meseriași” din TVR. Finanțarea inițială s-ar fi făcut „ca la o mică afacere pornită între prieteni”, cu un buget de circa „două milioane” primiți de la managerul lui Michael Jackson, Marcel Avram.

Coșarcă amintește achiziția unui car de reportaj – „singurul în afara TVR” la acel moment – și dificultățile apărute odată cu „revoluția digitală” și nevoia de distribuție prin satelit, context în care Pro TV a intrat „pe cai mari”, accelerând migrarea oamenilor din redacție și declinul audienței Tele7abc.

În același segment, Coșarcă descrie modul în care redacția experimenta diverse formate TV, cum a fost „Shocking Romania”. Episodul cel mai comentat din relatare este însă cel atribuit lui Lucian Mândruță. Radu Coșarcă spune că, trimiși să filmeze „exodul cârtițelor” în „noaptea de Sânziene”, reporterul Mândruță l-ar fi sunat spunând că „nu trece nimeni”, iar ulterior ar fi „adus cârtițe din pădure” și le-ar fi pus pe șosea pentru filmare, concluzionând, autoironic: „Ca să zic așa, primul fake news”. Pasajul este prezentat de Coșarcă drept amintire personală dintr-o perioadă de improvizație și goană după subiecte „spectaculoase”.

Povestea spusă de Radu Coșarcă: L-am sunat pe Max Bănuș, patronul de la Tinerama, i-am spus ce aveam nevoie. Îi zic vrem să facem o emisiune Shocking Romania. Erau în vogă Shocking Asia, Shocking America. Erau niște documentare în care erau prezentate tot felul de ciudățenii, bizarerii de pe diverse continente. De acolo ne-am inspirat. Noi am zis facem Shocking Romania și am zis să colaborez cu Tinerama.

Și Max Bănuș mi-a zis: îți dau un băiat foarte bun. El îți știe tot felul de șmecherii, de mistere din România. Mistere în România, extraordinar!, mi-am zis... A venit Bogdan Teodorescu și mi-a dat primul proiect: Fii atent! În noaptea de Sânziene, trec cârtițele, strada în pădurea, nu mai știu care de lângă Cluj. Minunat!

Radu Coșarcă: Și l-am trimis pe Lucian Mîndruță. I-am spus: Mîndruță, fii atent! În noaptea de Sânziene începe exodul cârtițelor. care traversează șoseaua națională. Trebuie să filmăm din față și din profil toate cârtițele. Nu știu cum faci, dar vii cu reportajul.

Noaptea mă sună Mîndruță: Șefu, nu trece nimeni. I-am zis: Nu ești pe șosea bună.Doar n-am cheltuit degeaba banii cu deplasarea asta ca să-mi spui că nu sunt cârtițe.

S-a dus Mândruța, a luat cârtițe din pădure, le-a pus pe șosea, le-a filmat operatorul stând pe burtă. Așa am avut reportajul dorit cu exodul cârtițelor.

Concluzia lui Dan Andronic: Deci, ca să zic așa, primul fake news. Nu cred că lui Lucian Mîndruță o să-i placă amintirea asta din podcastul nostru...