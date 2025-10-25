Social

Scăpările de gaz persistă în Rahova. Prefectul Capitalei: Cu siguranță sunt și în alte locuri

Scăpările de gaz persistă în Rahova. Prefectul Capitalei: Cu siguranță sunt și în alte locuri
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că detectarea scurgerilor de gaze în zona Calea Rahovei, afectată recent de explozia care a provocat trei morți și 15 răniți, indică probleme care ar putea exista și în alte zone ale orașului. Totuși, el a subliniat că panica nu rezolvă nimic:

„Sunt probleme și în multe alte locuri, dar nu trebuie să facem o isterie în masă. Trebuie să stăm așezați la masă și să analizăm procedurile și ce se poate face mai bine”, a declarat Nistor la Digi24.

Reluarea etapizată a alimentării cu gaze

Compania Distrigaz Sud a început reluarea etapizată a furnizării de gaze naturale în zona afectată. Până sâmbătă la ora 14:00, echipele din teren au ajuns la 206 clienți, dintre care doar 44 au fost realimentați. În cazul a 142 de clienți, alimentarea nu a putut fi reluată din cauza pierderilor de gaze detectate pe instalațiile individuale sau comune.

Prefectul a mai spus că situația ar putea fi similară și pentru alți utilizatori de gaze naturale și a subliniat necesitatea unor verificări ample, atât individuale, cât și pe traseele principale ale rețelelor.

Revizia la gaze, chiar și preventiv

Nistor a declarat că responsabilitatea este împărțită între autorități, companii și cetățeni: „Cetățenii trebuie să se asigure că au efectuat revizia obligatorie la gaze la doi ani. Distrigaz trebuie să verifice toate conductele, pentru a preveni scurgerile sau problemele cauzate de țevi deteriorate. Acum putem preveni asta, cetățenii pot preveni chemând o firmă să le facă revizie chiar și preventiv. Distrigaz trebuie să fie mai atent și să prevină eventualele scurgeri dacă țevi nu mai sunt în parametrii”, a explicat prefectul.

Ancheta exploziei din 17 octombrie

Referitor la ancheta privind explozia de pe Calea Rahovei, prefectul a declarat că nu există detalii suplimentare și că raportul final nu va fi disponibil până la finalizarea anchetei, care poate dura luni de zile.

„Este important să știm ce s-a greșit și cum putem preveni astfel de incidente în viitor. Zvonurile despre rapoarte preliminare sunt false, INSEMEX a infirmat aceste informații. Trebuie să avem răbdare pentru un rezultat amănunțit și corect”, a declarat Andrei Nistor.

